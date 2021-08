Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 30. srpna do 11. září.

Herní pole vede světová jednička a největší favoritka Ashleigh Bartyová. Kromě letos suverénní Australanky sázkové kanceláře nejvíce favorizují druhou hráčku světa Arynu Sabalenkovou, dvojnásobnou šampionku a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou a finalistku ročníku 2016 a českou jedničku Karolínu Plíškovou.

Mezi dvaatřicítku nasazených se z českých zástupkyň kromě Plíškové vešly Barbora Krejčíková, Petra Kvitová a Karolína Muchová. Český prapor v hlavní soutěži ponesou ještě Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a kvalifikantka Kristýna Plíšková.

Letošního ročníku se na rozdíl od toho loňského zúčastní skoro kompletní elitní desítka, nepřijela jen Sofia Keninová. Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, dále chybí Serena Williamsová, Qiang Wang, Laura Siegemundová, Patricia Maria Tigová, Kirsten Flipkensová a Venus Williamsová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Hailey Baptisteová, Coco Vandewegheová, Katie Volynetsová, Catherine McNallyová, Ashlyn Kruegerová, Alycia Parksová a Emma Navarrová a Australanka Storm Sandersová.

Zatímco loňský ročník se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil za "zavřenými dveřmi" a bez kvalifikačních bojů, pořadatelé letos plánují stoprocentně naplnit kapacitu jednoho z největších tenisových areálů a tříkolové kvalifikační síto tentokrát nechybělo.

Světová jednička Bartyová se bez ohledu na výsledky letošního US Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 57,5 milionu dolarů (cca 1,25 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,5 milionu dolarů (cca 54,4 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová loni po koronavirové pauze už nehrála, tedy skoro rok, přesto je královnou dosavadního průběhu letošní sezony. Australanka se hned na prvním turnaji (generálka v Melbourne) vrátila triumfem, ovládla i Miami, Stuttgart, Wimbledon a Cincinnati a hrála finále v Madridu.

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon, Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (triumf); Madrid (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Melbourne 2 (triumf)

Bilance: 40-7

Bilance na venkovních betonech: 19-3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (triumf)

Letos má na kontě nejvíce finálových účastí (6) i titulů (5), k tomu vynikající bilanci 40-7 a na tradičních turnajích vítěznou šňůru 12 zápasů, 11 na tvrdém povrchu. Nedávno ve Wimbledonu získala svou druhou grandslamovou trofej, pak sice přišla šokující porážka v prvním kole olympiády se Sarou Sorribesovou, ovšem v Cincinnati dominovala bez ztráty setu a spravila si chuť.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Cincinnati (triumf)

Pro Bartyovou je US Open nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open byla dvakrát ve čtvrtfinále a jednou v semifinále a French Open i Wimbledon vyhrála, v New Yorku je jejím maximem osmifinále z let 2018-19. Na závěrečném grandslamu sezony ji čeká šestý start v hlavní soutěži, loni se nezúčastnila.

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Loňský výsledek: nehrála

Možná cesta turnajem

1K: Zvonarevová | H2H 0-0

2K: Burelová | H2H 0-0, NEBO Tausonová | H2H 0-0

3K: (29) Kuděrmetovová | H2H 1-0

OF: (13) Bradyová | H2H 2-1

ČF: (7) Šwiateková | H2H 1-0

SF: (4) Kar. Plíšková | H2H 6-2

F: (2) Sabalenková | H2H 4-4





Aryna Sabalenková ovládla hned první letošní akci v Abú Zabí a protáhla svou neporazitelnost na 15 zápasů. Nečekaně skvěle se jí povedlo antukové jaro, na svém do té doby nejhorším povrchu uhrála finále ve Stuttgartu a triumfovala v Madridu. Další skvělý výsledek přišel ve Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala přes osmifinále grandslamových turnajů, skončila až v semifinále.

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); Montréal (semifinále)

Bilance: 38-14

Bilance na venkovních betonech: 18-8

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Po semifinále Wimbledonu formu trochu ztratila. Na olympijských hrách se loučila už ve druhém kole po prohře s Donnou Vekičovou, v semifinále v Montréalu jasně nestačila na Karolínu Plíškovou a v Cincinnati byla nad její síly hned Paula Badosaová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Montréal (semifinále), Cincinnati (2. kolo)

Hlavní soutěž US Open si zahraje počtvrté. Nejlepšího výsledku se dočkala hned při svém debutu v roce 2018, kdy došla do osmifinále. Poslední dva ročníky pro ni skončily ve druhém kole.

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Stojanovičová | H2H 6-0

2K: Peraová | H2H 2-1, NEBO Zidanšeková | H2H 1-1

3K: (26) Collinsová | H2H 2-0

OF: (15) Mertensová | H2H 5-2

ČF: (8) Krejčíková | H2H 1-0

SF: (3) Ósakaová | H2H 0-1

F: (1) Bartyová | H2H 4-4





Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále v Miami přišla o sérii 23 vítězství na tvrdém povrchu a přišlo trápení. Kvůli psychickým potížím se odmítala zúčastnit tiskových konferencí na French Open, svalila se na ni vlna kritika a šampionka posledních dvou hardových grandslamů se raději rozhodla odstoupit a na nějaký čas se z tenisového světa stáhnout.

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 17-5

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (2. kolo), Wimbledon (nehrála)

Na kurty se vrátila až na domácí olympiádě v Tokiu, kde v osmifinále vypadla s Markétou Vondroušovou. Ve stejné fázi skončila také v Cincinnati po porážce s pozdější a senzační finalistkou Jil Teichmannovou. Do Flushing Meadows dorazila s bilancí 5-4 od začátku dubna.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Na US Open má za sebou pět účastí v hlavní soutěži a pokaždé prošla minimálně do třetího kola. Newyorský grandslam už dvakrát vyhrála, ve druhém týdnu byla ještě předloni, kdy se loučila v osmifinále.

Kariérní bilance: 21-3

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Bouzková | H2H 1-0

2K: Parksová | H2H 0-0, NEBO kvalifikantka

3K: (31) Putincevová | H2H 1-3

OF: (16) Kerberová | H2H 1-4

ČF: (5) Svitolinová | H2H 3-3

SF: (2) Sabalenková | H2H 1-0

F: (1) Bartyová | H2H 2-2





Karolína Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká.

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 30-16

Bilance na venkovních betonech: 16-9

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Plíšková zažehnala dlouhou krizi nečekaným postupem do finále Wimbledonu. Na olympijských hrách v Tokiu sice skončila již v osmifinále, ale před US Open měla kvalitní přípravu, v Montréalu byla ve finále a v Cincinnati v semifinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Ve Flushing Meadows je v hlavní soutěži podeváté, jejím maximem je finále z roku 2016, do té doby do druhého týdne nepostoupila. Od pět let starého finálového tažení naopak třikrát prošla minimálně do osmifinále, loni ovšem dohrála už ve druhém kole.

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: McNallyová | H2H 0-0

2K: Dijasová | H2H 3-0, NEBO Anisimovová | H2H 3-0

3K: (30) Martičová | H2H 3-4

OF: (14) Pavljučenkovová | H2H 6-2

ČF: (6) Andreescuová | H2H 1-1

SF: (1) Bartyová | H2H 2-6

F: (2) Sabalenková | H2H 2-2



Češky v akci



Barbora Krejčíková je kometou letošní sezony. Na začátku roku měla na kontě jediné finále, a to na nejmenší akci WTA 250 v Norimberku 2017. Letos ovšem hrála finále na prestižním podniku v Dubaji, ve Štrasburku získala první titul, senzačně ovládla grandslamové French Open a další trofej si odvezla z pražské Stromovky.

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 39-12

Bilance na venkovních betonech: 21-8

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Krejčíková včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 25 z 28 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Na závěrečném grandslamu sezony pětkrát zkoušela projít kvalifikací a ani jednou neuspěla. Čeká ji tak debut v hlavní soutěži.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Krejčíková určitě patří do širšího okruhu favoritek a pro úvodní kola má velmi příznivý los. Do turnaje vstoupí proti kvalifikantce, pak ji čeká Christina McHaleová, nebo Emma Navarrová. Její první nasazenou soupeřkou by mohla být Jekatěrina Alexandrovová. Do osmifinále se nabízí Garbiñe Muguruzaová, nebo loňská finalistka Viktoria Azarenková. Ve čtvrtfinále by mohla změřit síly s Arynou Sabalenkovou.





Petra Kvitová sice po mizerném australském létu nečekaně triumfovala v Dauhá, ale jinak nemůže letošní sezonu hodnotit pozitivně. Na deseti ze 16 letos odehraných turnajů se dočkala maximálně jedné výhry. Mimo katarskou metropoli se do semifinále probojovala už jen na trávě v Bad Homburgu. Na grandslamech letos nepřešla přes druhé kolo.

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 24-14

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Kvitová se trápí hlavně v posledních měsících. Po nadějném semifinále v Bad Homburgu skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole, dál se nedostala ani v pražské Stromovce, kde coby nasazená jednička prohrála s hráčkou třetí stovky, s olympiádou se loučila v kole druhém a v Montréalu rovněž dohrála s bilancí 1-1. Nadějně to vypadalo v Cincinnati, kde vyřadila Madison Keysovou a suverénně Veroniku Kuděrmetovovou i Ons Džabúrovou. Ve čtvrtfinále musela vzdát.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Pro Kvitovou je US Open nejhorším grandslamem. Na všech ostatních si zahrála minimálně semifinále, ale v New Yorku byla jen dvakrát ve čtvrtfinále (2015 a 2017) a ani jednou neuspěla. Z celkového počtu 13 účastí v hlavní soutěži se do druhého týdne podívala šestkrát. Loni v osmifinále prohrála bitvu se Shelby Rogersovou.

Kariérní bilance: 29-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Kvitová určitě nemá špatný los, pokud bude ve formě, může dojít alespoň do druhého týdne. Své působení zahájí proti Poloně Hercogové, ve druhém kole by narazila na Danku Koviničovou, či kvalifikantku a ve třetím kole možná na Marii Sakkariovou, nebo taky krajanku Kateřinu Siniakovou. V osmifinále by mohla potkat Jelenu Ostapenkovou, či předloňskou šampionku Biancu Andreescuovou. Ve čtvrtfinále by mohlo dojít na české derby s Karolínou Plíškovou.





Karolína Muchová se i letos trápí zdravotně, přesto má slušné výsledky. Na Australian Open si zahrála své první grandslamové semifinále, dále postoupila mezi nejlepší osmičku na antuce v Madridu a ve slavném Wimbledonu obhájila předloňskou čtvrtfinálovou účast.

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 19-8

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Generálky na US Open se jí ale moc nepovedly. V Montréalu hned v prvním kole prohrála s kvalifikantkou a hráčkou druhé stovky Océane Dodinovou. V Cincinnati v osmifinále vzdala Belindě Bencicové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (osmifinále)

Muchová na sebe před třemi lety právě na US Open poprvé výrazně upozornila, když z kvalifikace postoupila až do třetího kola. O rok později účast mezi nejlepší dvaatřicítkou zopakovala a loni se dostala ještě o kolo dál, v osmifinále prohrála bitvu s pozdější finalistkou Viktorií Azarenkovou.

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Muchová má těžké hned první kolo, v němž potká nepříjemnou obranářku Saru Sorribesovou. Jednoduché by asi nebylo ani druhé kolo, pokud do něj projde Su-Wei Hsieh. Ve třetím by se mohla střetnout s Jennifer Bradyovou a v osmifinále se světovou jedničkou a největší favoritkou Ashleigh Bartyovou.





Markéta Vondroušová měla velice solidní vstup do letošní sezony, když uhrála semifinále na generálce v Melbourne a na Australian Open poprvé prošla do osmifinále. Na další čtvrtfinálovou účast však čekala skoro půl roku, o to byl zisk stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu překvapivější.

Nejlepší výsledky: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 21-15

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Příprava na US Open se Vondroušové příliš nepovedla. V Cincinnati skončila hned v prvním kole na Belindě Bencicové, se kterou prohrála finále na olympiádě, a v Chicagu ve čtvrtfinále neudržela vedení setu a brejku proti Alizé Cornetové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Chicago (čtvrtfinále)

US Open se účastní počtvrté, jejím maximem je osmifinále z roku 2018. Loni se loučila již ve druhém kole a v roce 2017 vypadla hned na úvod.

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vondroušová začne proti kvalifikantce a ve druhém kole by nejspíše nastoupila proti nasazené Darje Kasatkinové. Třetí kolo by mohlo být proti Elině Svitolinové a případné osmifinále proti Simoně Halepové, Jeleně Rybakinové, či Camile Giorgiové.





Marie Bouzková měla v úvodních měsících vynikající formu, na menší akci v Melbourne si podruhé v kariéře zahrála finále turnajů WTA a navázala na něj postupem do semifinále v Guadalajaře. Od té doby se však extrémně trápí a z posledních 17 zápasů má katastrofální bilanci 4-13.

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Bilance: 14-17

Bilance na venkovních betonech: 11-10

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Nedařilo se jí ani na oblíbených betonech. V Praze, San José, Montréalu i na posledním podniku v Chicagu vypadla hned v prvním kole. V Cincinnati sice po obratu zvládla první kolo kvalifikace, ale v souboji o hlavní soutěž nestačila na Shuai Zhang.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: San José (1. kolo), Montréal (1. kolo), Cincinnati (kvalifikace), Chicago (1. kolo)

Na US Open v roce 2014 vyhrála juniorku, ale na dospělém turnaji ještě ani jednou nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, ve které se představí počtvrté.

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-20)

Loňský výsledek: 1. kolo

Trápící se Bouzková neměla štěstí na los, v prvním kole vyzve světovou trojku a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou.





Kateřina Siniaková v úvodních třech měsících letošního roku stále procházela dlouhou krizí a vyhrála jen dva z osmi zápasů. Od začátku antukového jara však hraje výborně, pětkrát postoupila do čtvrtfinále, a dokonce absolvovala své první finále na turnajích WTA od ledna 2018. Navíc ve čtyřhře získala zlato z olympijských her v Tokiu a ovládla French Open.

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 21-15

Bilance na venkovních betonech: 7-8

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Ve zlepšené formě pokračovala i na generálkách. Po červencovém čtvrtfinále v Praze porazil v Montréalu Jelenu Ostapenkovou a Garbiñe Muguruzaovou a prošla do osmifinále. Dvě utkání zvládla také v Clevelandu, kde vyřadila Shelby Rogersovou, nepovolila jediný game Nagi Hanataniové a ve čtvrtfinále potrápila nasazenou dvojku Anett Kontaveitovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Montréal (osmifinále), Cleveland (čtvrtfinále)

V hlavní soutěži US Open figuruje posedmé, jen dvakrát se dostala přes úvodní kolo. Jejím nejlepším výsledkem je tři roky stará účast ve třetím kole.

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniakovou v úvodním zápase čeká Anastasija Sevastovová a v případě postupu lepší ze souboje mezi Martou Kosťukovou a nasazenou Marií Sakkariovou. Ve třetím kole by si mohla střihnout derby s Petrou Kvitovou a v osmifinále vyzvat Biancu Andreescuovou, nebo třeba Jelenu Ostapenkovou.





Tereza Martincová prožívá nejlepší sezonu své kariéry. V březnu se konečně poprvé prokousala do elitní stovky žebříčku a nyní uzavírá nejlepší šedesátku. Navíc si v Praze zahrála své první finále na turnajích WTA a na kontě má další tři čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Praha (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)

Bilance: 33-20

Bilance na venkovních betonech: 16-7

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Po překvapivém finále v Praze se vydala na americké betony a přípravu zakončila s bilancí 4-3. V Montréalu prošla kvalifikací, ale v prvním kole hlavní soutěže musela skrečovat, v Cincinnati naopak skončila hned v prvním kole kvalifikace a v Chicagu vzdala své čtvrté letošní čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (kvalifikace), Chicago (čtvrtfinále)

V hlavní soutěži US Open se představí počtvrté, stále čeká na první výhru.

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Martincová podobně jako Bouzková neměla při losování příliš štěstí. Do prvního kola jí byla přisouzena loňská finalistka Viktoria Azarenková. Pokud by přes favoritku postoupila, pak se utká s Jasmine Paoliniovou, či Jaroslavou Švedovovou. Ve třetím kole by s největší pravděpodobností čekala Garbiñe Muguruzaová.





Kristýna Plíšková prožívá další nepovedenou sezonu. Až na konci června a na svém desátém letošním turnaji ve Wimbledonu se dočkala svého prvního vítězství v hlavních soutěžích, což mělo za následek vypadnutí z elitní stovky žebříčku WTA.

Nejlepší výsledky: Kluž (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 12-14

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Jejím letošním maximem na nejvyšším okruhu je jediné čtvrtfinále, které si zahrála na začátku měsíce v Kluži. Žádnou z amerických generálek neabsolvovala a rovnou hrála kvalifikaci US Open. Ve třech zápasech ztratila jediný set a postupně porazila Valerii Savinychovou, Robin Andersonovou a Kamillu Rachimovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Hlavní soutěž US Open hrála šestkrát, třikrát vypadla hned na úvod a třikrát o kolo dál.

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2017, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Kvalifikace ještě nebyla dohrána, tudíž Plíšková svou první soupeřku zatím nezná.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová by ve čtvrtfinále rozhodně chybět neměla. Nejlepší hráčka žebříčku WTA i letošní sezony a největší favoritka začne proti veteránce Věře Zvonarevové, poté ji čeká Clara Burelová, nebo Clara Tausonová a ve třetím kole někdo z kvarteta Shelby Rogersová, Madison Brengleová, Sorana Cirsteaová a Veronika Kuděrmetovová. V osmifinále by z nasazených soupeřek mohla potkat Karolínu Muchovou, nebo Jennifer Bradyovou. Ani jedna z nich nemá dobrou formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - Sorribesová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muchová - Hsieh (2K), Muchová - Bradyová (3K), Bartyová - Bradyová (OF), Bartyová - Muchová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Belinda Bencicová by měla první těžší test v podobě Jessicy Pegulaové potkat až ve třetím kole. V úvodních kolech se vyřazení olympijské vítězky neočekává, první soupeřkou bude Arantxa Rusová a další zápas by odehrála proti Martině Trevisanové, či Coco Vandewegheové. Pokud přes Pegulaovou přejde, nejspíše se střetne s Anett Kontaveitovou, Jil Teichmannovou, nebo Igou Šwiatekovou. Kontaveitová se před US Open na poslední chvíli probudila, Teichmannová v Cincinnati senzačně došla až do finále a vyřadila právě Bencicovou a bude zajímavé sledovat, jak na životní výsledek naváže, Šwiatekové se teď nedaří. Tady má šanci na čtvrtfinále více hráček.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Pegulaová (3K), Kontaveitová - Šwiateková (OF), Bencicová - Kontaveitová (OF), Bencicová - Šwiateková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Belinda Bencicová



Karolína Plíšková má do čtvrtfinále rozhodně přijatelný los. Úvod proti Caty McNallyové i další zápas se Zarinou Dijasovou, nebo Amandou Anisimovovou by zvládnout měla. Ve třetím kole může narazit na Petru Martičovou, Chorvatka nemá dobrou sezonu. Asi nejtěžší by bylo pro českou jedničku, která si na posledních tradičních turnajích zahrála dvě finále a jedno další semifinále, osmifinále proti Paule Badosaové, nebo Anastasii Pavljučenkovové. Badosaová celou sezonu hraje skvěle a prožívá nejlepší rok své kariéry, Pavljučenkovová po finále French Open na výraznější výsledek čeká. Plíšková v posledních týdnech působí velice stabilně a má velkou šanci mezi nejlepší osmičku projít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Martičová (3K), Kar. Plíšková - Badosaová (OF), Kar. Plíšková - Pavljučenkovová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková



Petra Kvitová by mohla vyrovnat své maximum na závěrečném grandslamu sezony. V Cincinnati se předvedla ve slušné formě a žaludeční potíže by ji už trápit neměly. Navíc do své sekce pavouka dostala trápící se nasazené hráčky Marii Sakkariovou, Jelenu Ostapenkovou a předloňskou šampionku Biancu Andreescuvou. Nejprve se ale musí vypořádat s Polonou Hercogovou a následně s Dankou Koviničovou, či kvalifikantkou. Ve třetím kole by klidně mohla potkat krajanku Kateřinu Siniakovou, jež se od antukového jara hodně zvedla.

Zajímavé zápasy 1. kola: Golubicová - Andreescuová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Siniaková - Sakkariová (2K), Kvitová - Sakkariová (3K), Kvitová - Siniaková (3K), Kvitová - Ostapenková (OF), Kvitová - Andreescuová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Jeleně Rybakinové se poslední dva grandslamy povedly a mohla by podruhé v kariéře na největších turnajích dojít mezi nejlepší osmičku. Po prohraném souboji o bronz na olympiádě se ale herně trochu trápí. Na úvod ji čeká Aljaksandra Sasnovičová a pak Caroline Garciaová, nebo kvalifikantka. Velmi těžké může být už třetí kolo proti Camile Giorgiové, vítězce prestižní generálky v Montréalu, či ostřílené Simoně Halepové. O nic jednodušší by nebylo osmifinále, v němž by nejspíše potkala Darju Kasatkinovou, nebo Elinu Svitolinovou. Nasazená pětka Svitolinová bude zítra hrát finále generálky a mohla by být v závěrečných kolech US Open unavená. Tahle část je naprosto otevřená a velkým otazníkem je vystoupení Halepové, která na rozjezd dostala velmi těžkou soupeřku v podobě nebezpečné Giorgiové.

Zajímavé zápasy 1. kola: Pironkovová - Kasatkinová, Giorgiová - Halepová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Svitolinová - Vondroušová (3K), Svitolinová - Kasatkinová (3K), Rybakinová - Halepová (3K), Svitolinová - Rybakinová (OF), Svitolinová - Halepová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



Naomi Ósakaové se po triumfu na Australian Open nedaří, navíc skoro dva měsíce kvůli psychickým potížím nehrála. I tak loňská vítězka patří mezi hlavní adeptky na letošní triumf. Cestu rozhodně jednoduchou nemá. S trápící se Marií Bouzkovou a Alyciou Parksovou, či kvalifikantkou by si poradit měla a problém by nemusel být ani ve třetím kole proti nasazené Julii Putincevové. V osmifinále by však mohla potkat Angelique Kerberovou, která se vrátila do skvělé formy, nebezpečnou teenagerku Cori Gauffovou, nebo zkušené Madison Keysovou a další bývalou šampionku Sloane Stephensovou. Jako jasně nejtěžší se jeví osmifinále, Ósakaová by v něm byla proti všem zmíněným hráčkám favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kerberová - Jastremská, Keysová - Stephensová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Stephensová - Gauffová (2K), Keysová - Gauffová (2K), Kerberová - Gauffová (3K), Kerberová - Ósakaová (OF), Gauffová - Ósakaová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Naomi Ósakaová



Barbora Krejčíková by měla postoupit alespoň do osmifinále. Česká kometa letošní sezony od začátku května zaznamenala jen čtyři porážky a všechny proti pozdějším vítězkám. Svůj debut v hlavní soutěži US Open zahájí proti kvalifikantce, v dalším kole nasazenou osmičku vyzve Emma Navarrová, nebo Christina McHaleová a ve třetím kole by mohla Jekatěrině Alexandrovové oplatit grandslamovou porážku z letošního Australian Open. V osmifinále by měla narazit na Viktorii Azarenkovou, či Garbiñe Muguruzaovou. Druhou jmenovanou porazila nedávno v Cincinnati a loňská finalistka Azarenková letos v nejlepší formě hlavně vinou častých zdravotních potíží nehraje.

Zajímavé zápasy 1. kola: Vekičová - Muguruzaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Muguruzaová (3K), Krejčíková - Azarenková (OF), Krejčíková - Muguruzaová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Barbora Krejčíková



Aryna Sabalenková se řadí mezi největší favoritky, první kolo proti Nině Stojanovičové ani druhé s Bernardou Peraovou, či Tamarou Zidanšekovou by problém být neměl. Ve třetím však nejspíše bude čekat Danielle Collinsová, jež v posledních týdnech hrála v životní formě. Pokud by přes rozjetou domácí naději postoupila, pak nejspíše potká svou občasnou deblovou parťačku Elise Mertensovou, nebo Ons Džabúrovou. Hlavně Džabúrová by mohla představovat nebezpečí. S Tunisankou však bez ztráty setu vyhrála oba letošní souboje a Mertensové nedala šanci v Madridu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Sabalenková (3K), Mertensová - Sabalenková (OF), Džabúrová - Sabalenková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Bencicovou | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Kar. Plíšková porazí Kvitovou | H2H 1-3

3. čtvrtfinále: Ósakaová porazí Rybakinovou | H2H 0-0

4. čtvrtfinále: Krejčíková porazí Sabalenkovou | H2H 0-1

1. semifinále: Bartyová porazí Kar. Plíškovou | H2H 6-2

2. semifinále: Ósakaová porazí Krejčíkovou | H2H 1-0

Finále: Bartyová porazí Ósakaovou | H2H 2-2