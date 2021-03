Preview: WTA 1000 Dubaj

V neděli startuje úvodní letošní podnik série WTA 1000 v Dubaji, který si každoročně střídá status WTA 500 a WTA 1000 s katarským Dauhá. Ve Spojených arabských emirátech se bude o jednu z nejcennějších trofejí na ženském tenisovém okruhu bojovat od 7. do 13. března.

Mezi největší favoritky se řadí nasazená trojka Aryna Sabalenková, vítězka ročníku 2013 a předloňská finalistka Petra Kvitová, finalistka z roku 2010 Viktoria Azarenková a Garbiñe Muguruzaová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět světová jednička Ashleigh Bartyová, loňská šampionka Simona Halepová, Sofia Keninová, Bianca Andreescuová nebo třeba Karolína Muchová. Z Top 10 turnaj vynechají Naomi Ósakaová se Serenou Williamsovou.

Mezi šestnáctku nasazených se z českých tenistek vešly Karolína Plíšková, Kvitová a Markéta Vondroušová. Ty v hlavní soutěži doplní Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková. Z kvalifikace může postoupit Tereza Martincová, nebo Lucie Hradecká.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely Ruska Anastasia Potapovová, Američanka Cori Gauffová a Maďarka Tímea Babosová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Dubai Duty Free Tennis Championships udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 1 835 490 dolarů (cca 40,6 milionu korun). Vítězka si přijde na 221,5 tisíce dolarů (cca 4,9 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 900 bodů.



Tipujeme

Z první osminy pavouka by se do čtvrtfinále měla probojovat nasazená jednička Elina Svitolinová, nebo další z nasazených Maria Sakkariová. Tyto dvě hráčky mají momentálně nejstabilnější formu. Svitolinová má v prvním kole volný los a její úvodní soupeřkou bude Qiang Wang, nebo Světlana Kuzněcovová. Sakkariová musí začít hned od prvního kola, ve kterém narazí na Barboru Krejčíkovou. Pokud potvrdí roli favoritky, střetne se s Patricií Marií Tigovou, nebo Světlanou Kuzněcovovou. V případném osmifinále mezi Svitolinovou a Sakkariovou by mohla mít navrch Sakkariová, jež vyhrála poslední dva souboje.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Svitolinová - Kuzněcovová (2K), Ostapenková - Sakkariová (2K), Svitolinová - Sakkariová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Maria Sakkariová



Také v další sekci se bude nejvíce věřit nasazeným hráčkám. Vracející se Madison Keysová začne proti kvalifikantce a poté ji čeká Laura Siegemundová, nebo Anastasia Potapovová. Belinda Bencicová má na úvod volno a do prvního zápasu nastoupí proti Anastasii Pavljučenkovové, nebo Veronice Kuděrmetovové. To na úvod rozhodně není jednoduchý los. Bencicová s Keysovou se v tomto týdnu utkaly v Dauhá a jasně zvítězila Keysová. Není zaručeno, že se obě do osmifinále dostanou, ale pokud ano, pak by mohlo být dodrženo pravidlo ve střídání vítězství a Bencicová by postoupila.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Pavljučenkovová - Bencicová (2K), Keysová - Bencicová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Belinda Bencicová



Petra Kvitová je jasnou favoritkou na postup do závěrečných kol. Nasazenou Češku před přesunem do Dubaje ještě dnes čeká finále v Dauhá, ale únava by neměla hrát větší roli, jelikož v Dubaji má na úvod volno. Její první soupeřkou bude Paula Badosaová, nebo Jil Teichmannová, s oběma by si měla poradit. Do osmifinále se nejvíce nabízí Ons Džabúrová, soupeřka Kateřiny Siniakové v prvním kole, a loňská finalistka Jelena Rybakinová. Ani jedna z nich letos nemá dobrou formu, čehož by měla česká naděje využít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kvitová - Džabúrová (OF), Džabúrová - Rybakinová (OF), Kvitová - Rybakinová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Markéta Vondroušová nemá vůbec špatný los. Na začátek by si měla snadno poradit s kvalifikantkou, pokud tedy nenarazí zrovna na velmi nebezpečnou jedničku kvalifikace Kaiu Kanepiovou, a poté nastoupí proti Cori Gauffové, či Jekatěrině Alexandrovové. To už je podstatně těžší kalibr než kterákoli kvalifikantka vyjma estonské veteránky. Dobrý los má hlavně pro osmifinále, pokud zase nenarazí na Kanepiovou. S tou se totiž může v prvním kole utkat Kristýna Plíšková a vítězka si zahraje s Kiki Bertensovou. Světová jedenáctka Bertensová se po operaci vrátila v tomto týdnu v Dauhá a nepředvedla se ve vůbec dobré formě.

Zajímavé zápasy 1. kola: Gauffová - Alexandrovová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Gauffová (2K), Vondroušová - Bertensová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Markéta Vondroušová



Další osmifinále by měly obstarat Iga Šwiateková s Garbiñe Muguruzaovou, která dnes nastoupí k finále v Dauhá proti Petře Kvitové. Šwiateková bude hrát svůj první turnaj od triumfu v Adelaide, Muguruzaová má od začátku loňské sezony parádní výsledky a patří k největším favoritkám. Šwiatekovou po cestě do osmifinále čeká kvalifikantka, nebo Polona Hercogová. Muguruzaová své působení odstartuje proti kvalifikantce a poté narazí na další kvalifikantku, nebo vracející se Amandu Anisimovovou. Muguruzaová má ze všech zmíněných hráček nejvíce zkušeností a v případném osmifinále se Šwiatekovou by byla alespoň mírnou favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Muguruzaová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



Také v další části letošního losu by si to o čtvrtfinále měly rozdat nasazené hráčky. Anett Kontaveitovou na úvod vyzve Tímea Babosová a poté Sorana Cirsteaová, nebo kvalifikantka. Aryna Sabalenková má v prvním kole volný los a jako první bude čelit Alizé Cornetové, nebo Darje Kasatkinové. Sabalenková, která i přes velmi dobrý výkon v Dauhá prohrála bitvu s Muguruzaovou a neobhájila loňský triumf, vyhrála s Kontaveitovou oba předchozí souboje a radovat by se měla i potřetí.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Sabalenková (OF)

6. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Viktoria Azarenková je velkým otazníkem. V Dauhá kvůli problémům se zády nenastoupila k semifinále a uvidíme, zda se za pár dní odpočinku dokáže dát fyzicky dohromady. Pokud ano, pak je jasnou favoritkou na čtvrtfinále. Po volném losu v prvním kole totiž narazí na trápící se Angelique Kerberovou, či Caroline Garciaovou a v osmifinále nejspíše na Elise Mertensovou. S nasazenou Belgičankou oba předchozí vzájemné duely jasně vyhrála. Proti účasti Mertensové v osmifinále možná bude nebezpečná Shelby Rogersová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kerberová - Garciaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Kerberová (2K), Azarenková - Garciaová (2K), Azarenková - Mertensová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Viktoria Azarenková



Karolína Plíšková by byla za normálních okolností favoritkou, jenže české jedničce se od loňského ledna, kdy triumfovala v Brisbane, vůbec nedaří a nic není jisté. Její úvodní soupeřkou bude Anastasija Sevastovová, nebo Bernarda Peraová. V osmifinále však může potkat Jessicu Pegulaovou, se kterou prohrála v tomto týdnu v Dauhá, nebo svou neoblíbenou soupeřku Petru Martičovou, jíž se ale teď také nedaří. Vzhledem k formě zmíněných hráček je největší favoritkou na čtvrtfinále Američanka Pegulaová, která už několik měsíců podává výborné výkony.

Zajímavé zápasy 1. kola: Martičová - Mladenovicová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Martičová - Pegulaová (2K), Martičová - Kar. Plíšková (OF), Pegulaová - Kar. Plíšková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová

1. čtvrtfinále: Sakkariová porazí Bencicovou | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Kvitová porazí Vondroušovou | H2H 0-0

3. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Muguruzaovou | H2H 1-1

4. čtvrtfinále: Azarenková porazí Pegulaovou | H2H 0-1

1. semifinále: Kvitová porazí Sakkariovou | H2H 2-2

2. semifinále: Sabalenková porazí Azarenkovou | H2H 2-1

Finále: Kvitová porazí Sabalenkovou | H2H 2-2