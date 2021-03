Preview: WTA 1000 Miami

V úterý startuje další letošní podnik série WTA 1000 v Miami, který se loni kvůli pandemii koronaviru vůbec neuskutečnil. V oblíbené destinaci na Floridě se bude o jednu z nejcennějších trofejí bojovat od 23. března do 3. dubna (sobota), kdy je na programu finále.

Mezi největší favoritky se řadí aktuální světová jednička a poslední šampionka Ashleigh Bartyová, vítězka posledních dvou grandslamů Naomi Ósakaová, Aryna Sabalenková a letos fantasticky hrající Garbiñe Muguruzaová, jež ovládla poslední akci WTA 1000 v Dubaji.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí dvě české tenistky - Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Z Top 10 nedorazila pouze Serena Williamsová. Omluvenku musely poslat například i Donna Vekičová, Anastasia Pavljučenkovová či Su-Wei Hsieh.

Mezi nasazené se z českých tenistek vešly Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová. V hlavní soutěži jsou ještě Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková. Z kvalifikace mohou postoupit Tereza Martincová a Linda Fruhvirtová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Robin Montgomeryová a Katrina Scottová, Číňanky Xiyu Wang a Xinyu Wang, Chorvatka Ana Konjuhová, Ruska Anna Kalinská, Australanka Storm Sandersová a Egypťanka Majar Šarífová.

WTA bohužel zatím stále neoznámila, zda se žebříček od turnaje v Miami začne vracet k normálu. Pokud ano, pak může Bartyovou z trůnu sesadit Ósakaová.

Celková dotace turnaje činí 6,68 milionu dolarů (cca 146,5 milionu korun). Vítězka si přijde na přibližně 300 tisíc dolarů (cca 6,6 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 1000 bodů.



Tipujeme

Nad největšími favoritkami první sekce pavouka visí otazník ohledně jejich zdravotního stavu. Ashleigh Bartyová totiž po problémech s nohou odehraje svůj první turnaj od australského léta a trojnásobná vítězka Viktoria Azarenková musela kvůli bolestem zad odstoupit z Dauhá a vynechat následující podnik v Dubaji. Obě by se však do osmifinále dostat měly, pokud jsou již v pořádku.

Bartyová začne proti vítězce souboje kvalifikantek a pak ji čeká někdo z tria Jelena Ostapenková, Xiyu Wang, Alison Riskeová. Azarenková nejprve nastoupí proti Lauře Siegemundové, nebo Christině McHaleové a ve třetím kole by mohla narazit na trápící se Angelique Kerberovou. V případném osmifinále bychom o něco více věřili šampionce posledního ročníku Bartyové.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kerberová - Azarenková (3K), Bartyová - Azarenková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Aryna Sabalenková sice na posledních turnajích vypadávala relativně brzy, ale pokaždé nestačila na rozjetou soupeřku (Kaia Kanepiová, Serena Williamsová, Garbiñe Muguruzaová x2). V Miami by poprvé měla přejít přes druhé kolo, ve kterém ji letos čeká kvalifikantka, nebo Marta Kosťuková. Třetí kolo proti nasazené Veronice Kuděrmetovové, nebo nebezpečné Danielle Collinsové, či nevyzpytatelné Kristině Mladenovicové už by bylo těžší.

Sabalenková má ovšem ze zmíněných hráček nejlepší formu a v osmifinále by neměla chybět. O čtvrtfinále by si měla zahrát s Belindou Bencicovou, nebo Markétou Vondroušovou. Ani jedna z potenciálních osmifinalistek nemá nejlepší formu a Sabalenková by přes ně měla přejít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - V. Williamsová (2K), Bencicová - Vondroušová (3K), Kuděrmetovová - Sabalenková (3K), Collinsová - Sabalenková (3K), Bencicová - Sabalenková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Simona Halepová už se v Miami několikrát do závěrečných kol probojovala a minimálně osmifinále letošního ročníku by jí nemělo utéct. Dvojnásobná grandslamová vítězka se ve druhém kole pravděpodobně utká s Caroline Garciaovou a o postup do osmifinále s Cori Gauffovou. S oběma by si měla poradit.

Nejtěžší dosavadní soupeřku by měla potkat v osmifinále, kde nejspíše bude čekat Iga Šwiateková, pokud teda zvládne vyřadit své potenciální protivnice, a to momentálně skvěle hrající Barboru Krejčíkovou a nasazenou Madison Keysovou. Halepová a Šwiateková by se poprvé potkaly mimo grandslamy, poslední souboj na letošním Australian Open po obratu vyhrála Halepová a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Halepová - Gauffová (3K), Keysová - Šwiateková (3K), Halepová - Šwiateková (OF)

3. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



Petra Kvitová po triumfu v Dauhá na následující akci v Dubaji musela vzdát hned úvodní zápas, ale už by měla být zase fit. Česká lvice má velmi solidní los až do osmifinále, nejprve se střetne s Alizé Cornetovou, či Světlanou Kuzněcovovou a ve třetím kole možná s trápící se nasazenou sedmnáctkou Johannou Kontaovou.

V osmifinále by mohla Kvitová narazit na nasazené Jekatěrinu Alexandrovovou, nebo Elinu Svitolinovou, na skalp nasazených si však bude dělat zálusk nebezpečná Shelby Rogersová. Všechny zmíněné tenistky po skončení Australian Open zaznamenaly propad formy, na rozdíl od Kvitové, která by měla vyrovnat své maximum na turnaji.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rogersová - Svitolinová (2K), Kvitová - Svitolinová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Garbiñe Muguruzaová vyhrála úvodní letošní podnik série WTA 1000 a v Miami zaslouženě patří k největším favoritkám. Dvojnásobná grandslamová šampionka má letos parádní bilanci 18-4, na všech svých pěti letošních akcích se dostala minimálně do osmifinále a třikrát až do finále.

Lze říct, že cestu do čtvrtfinále má relativně snadnou. Její úvodní soupeřkou bude Rebecca Petersonová, nebo Xinyu Wang a jako první z nasazených by ji měla vyzvat trápící se Petra Martičová. Do osmifinále se nabízí Bianca Andreescuová, nebo Amanda Anisimovová. Obě hráčky se vrací po zdravotních problémech, nemají příliš dobrou formu a rozjetou Muguruzaovou by zastavit neměly.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Andreescuová - Muguruzaová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



V další sekci pavouka naopak jasná favoritka není. V první části najdeme finalistku letošního Australian Open Jennifer Bradyovou, nebezpečnou Kaiu Kanepiovou a Jelenu Rybakinovou, ve druhé polovině Ons Džabúrovou a Sofii Keninovou.

Keninová se letos ohromně trápí a odehraje svůj první turnaj po operaci slepého střeva, Bradyová na finále Australian Open navázala debaklem proti Anett Kontaveitové, úroveň hry Kanepiové šla po finále na generálce v Melbourne o něco dolů, Rybakinová se v úvodních měsících letošní sezony trápila a ani Džabúrová nemá nejlepší formu. Tady tipneme čtvrtfinalistku na základě nejlepších letošních výsledků - Bradyová (SF na generálce a F na Australian Open).

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kanepiová - Rybakinová (2K), Bradyová - Kanepiová (3K), Bradyová - Rybakinová (3K), Džabúrová - Keninová (3K), Bradyová - Keninová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Jennifer Bradyová



Jessica Pegulaová v posledních měsících patří k největším hrozbám favoritek a po skvělém čtvrtfinále na Australian Open se v Dauhá z kvalifikace dostala až do semifinále a v Dubaji suverénně postoupila do čtvrtfinále, v němž nevyužila mečboly proti Elise Mertensové. Už na třetím turnaji v řadě může potkat Karolínu Plíškovou, české jedničce v Dauhá i Dubaji za necelou hodinu uštědřila pořádný výprask. Plíšková ale nejprve musí přejít přes Saisai Zheng, nebo Fionu Ferrovou a Pegulaová přes kvalifikantku, či Storm Sandersovou.

Plíšková si během posledního ročníku akce v Miami (2019) zahrála finále, proti Pegulaové bychom jí však po předchozích debaklech nevěřili, takže favoritkou by byla Američanka. Ta by v osmifinále měla narazit na Marii Sakkariovou (může se ve druhém kole utkat s Marií Bouzkovou), jelikož Kiki Bertensová po operaci nemá vůbec formu. Případný souboj Pegulaové se Sakkariovou by měl nabídnout skvělý tenis, Pegulaová je na tom v posledních týdnech lépe a měla by postoupit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Pegulaová (3K), Sakkariová - Bertensová (3K), Kar. Plíšková - Sakkariová (OF), Kar. Plíšková - Bertensová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Největší favoritkou na triumf je 21 zápasů neporažená Naomi Ósakaová a v Miami by rozhodně měla vylepšit své maximum, kterým je třetí kolo. Vítězka posledních dvou grandslamů bude hrát svůj první turnaj od prvenství na únorovém Australian Open a své působení na Floridě zahájí proti Anastasii Potapovové, nebo Ajle Tomljanovičové. Poradit by si měla i s nasazenou Julií Putincevovou, Heather Watsonovou, nebo kvalifikantkou.

Osmifinále bude podstatně těžší, nejspíše v něm totiž bude čekat houževnatá Elise Mertensová, nebo Anett Kontaveitová. Obě umí být velmi nebezpečné, ale pokud Ósakaová neztratila svou parádní formu, neměla by mít ani tentokrát větší potíže.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Mertensová - Kontaveitová (3K), Mertensová - Ósakaová (OF), Kontaveitová - Ósakaová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Naomi Ósakaová

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Sabalenkovou | H2H 2-3

2. čtvrtfinále: Halepová porazí Kvitovou | H2H 3-1

3. čtvrtfinále: Muguruzaová porazí Bradyovou | H2H 0-1

4. čtvrtfinále: Ósakaová porazí Pegulaovou | H2H 1-0

1. semifinále: Halepová porazí Bartyovou | H2H 3-1

2. semifinále: Ósakaová porazí Muguruzaovou | H2H 1-0

Finále: Ósakaová porazí Halepovou | H2H 1-4