Preview: WTA Premier 5 Dauhá

V neděli startuje úvodní letošní podnik série Premier 5 v Dauhá, který si každoročně střídá status Premier a Premier 5 s nedalekou Dubají. V katarské metropoli se bude bojovat od 23. února, finále je na programu v sobotu 29. února.

Nejvýše nasazenými hráčkami jsou světová jednička Ashleigh Bartyová, vítězka ročníku 2014 a loňská finalistka Simona Halepová, česká jednička a šampionka z roku 2017 Karolína Plíšková a Belinda Bencicová. Titul bude obhajovat Belgičanka Elise Mertensová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět Bianca Andreescuová, Johanna Kontaová, Angelique Kerberová, Danielle Collinsová a CiCi Bellisová. Z Top 10 turnaj vynechají ještě Serena Williamsová a Naomi Ósakaová.

Mezi šestnáctku nasazených se kromě Plíškové vešly také Petra Kvitová a Markéta Vondroušová. Ty v hlavní soutěži doplní Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Z kvalifikace mohou postoupit Kateřina Siniaková a Tereza Martincová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely Rumunka Sorana Cirsteaová, Tunisanka Ons Džabúrová, Turkyně Cagla Büyükakcayová a Ruska Věra Zvonarevová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Qatar Total Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 3,24 milionu dolarů (cca 74,8 milionu korun). Vítězka si přijde na 605 tisíc dolarů (cca 14 milionů korun) a připíše si do žebříčku WTA 900 bodů.



Tipujeme

Hned v první sekci pavouka může dojít na velmi zajímavé osmifinále mezi světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a rozjetou Jelenou Rybakinovou. Bartyová by si na úvod měla poradit s kvalifikantkou, nebo vracející se Jaroslavou Švedovovou. Rybakinová, kterou zítra čeká finále v Dubaji, došla na všech předchozích čtyřech akcích WTA až do finále. Pokud nebude příliš vyčerpaná, měla by zvládnout duel s divokou kartou Soranou Cirsteaovou a posléze uspět i proti Alison van Uytvanckové, nebo Poloně Hercogové.

Rybakinová už začíná působit trochu unaveně. Není se co divit, letos odehrála už 22 zápasů a bude hrát třetí týden v řadě. To dává výhodu Bartyové, jež talentovanou Kazašku porazila na letošním Australian Open.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Rybakinová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Další osmifinále může nabídnout reprízu finále letošního Australian Open mezi Garbiñe Muguruzaovou a senzační šampionkou úvodního grandslamu sezony Sofií Keninovou. Muguruzaová ale nejprve bude muset potvrdit roli favoritky proti kvalifikantce a pak Ajle Tomljanovičové, nebo další z kvalifikantek. Keninová začne až ve druhém kole, v němž ji čeká nebezpečná Dajana Jastremská, či kvalifikantka.

Keninová s Muguruzaovou vyhrála oba předchozí souboje, vždy ve třech setech. Pokud se potenciální osmifinálové složení naplní, bude mírnou favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Jastremská - Keninová (2K), Muguruzaová - Keninová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Sofia Keninová



Karolína Plíšková po triumfu v Brisbane nemá dobrou formu, přesto patří mezi největší favoritky. Česká jednička a vítězka ročníku 2017 má na úvod volný los, její první soupeřkou bude kvalifikantka, nebo trápící se Caroline Garciaová.

V osmifinále si bude muset dávat velký pozor, hrozí jí totiž souboj s letos skvěle hrající Ons Džabúrovou, nebo Jennifer Bradyovou, jež v Dubaji odehrála životní turnaj, či Alison Riskeovou. Všechny tři zmíněné hráčky už porazila, obzvláště proti Riskeové zahrát umí (H2H 8-1).

Zajímavé zápasy 1. kola: Bradyová - Riskeová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Bradyová (2K), Džabúrová - Riskeová (2K), Plíšková - Džabúrová (OF), Plíšková - Bradyová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková



Petra Kvitová je ve své části pavouka největší favoritkou na postup do čtvrtfinále. Po volném losu narazí na Shuai Zhang, nebo Carlu Suárezovou. Osmifinále by bylo mnohem těžší, nabízí se do něj Petra Martičová, jež začne proti Barboře Strýcové, kterou porazila před pár dny v Dubaji a vyhrála s ní už čtvrtý souboj v řadě.

Složením závěrečných kol může klidně zamíchat nevyzpytatelná Jelena Ostapenková. Pokud bude mít předloňská šampionka Kvitová formu, neměla by mezi nejlepší osmičkou chybět.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Martičová - Ostapenková (2K), Martičová - Kvitová (OF), Ostapenková - Kvitová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Elina Svitolinová by za normálních okolností byla největší favoritkou na postup do čtvrtfinále, ale Ukrajinka letos nemá vůbec dobrou formu. Otevírá se tak šance pro Arynu Sabalenkovou, jenže ani Běloruska vyrovnanými výkony momentálně neoplývá.

Turnajová devítka Sabalenková může narazit hned v prvním kole, v němž se střetne s talentovanou teenagerkou Igou Šwiatekovou. V případě postupu ji nejspíše bude čekat ostřílená Světlana Kuzněcovová a v osmifinále někdo z tria Svitolinová, Amanda Anisimovová, Jekatěrina Alexandrovová. Všechny zmíněné hráčky mají šanci se dostat do čtvrtfinále, tahle část pavouka je naprosto otevřená.

Zajímavé zápasy 1. kola: Anisimovová - Alexandrovová, Šwiateková - Sabalenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Svitolinová - Anisimovová (2K), Svitolinová - Alexandrovová (2K), Kuzněcovová - Sabalenková (2K), Svitolinová - Sabalenková (OF)

5. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Podobně otevřená je i další sekce. Obhájkyně titulu Elise Mertensová by měla přes první kolo přejít, Qiang Wang před pár dny smetla v Dubaji. Pak nejspíše narazí na čtvrtfinalistku letošního Australian Open Anastasii Pavljučenkovovou, další jméno, které by ve čtvrtfinále asi nikoho nepřekvapilo.

Na druhé straně je letos se trápící Belinda Bencicová. Ta začne proti Kristině Mladenovicové, nebo Veronice Kuděrmětovové. Tahle osmina je opravdu otevřená a je velmi těžké tipovat, kdo se bude radovat z postupu mezi nejlepší osmičku.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Mertensová - Pavljučenkovová (2K), Mertensová - Bencicová (OF), Pavljučenkovová - Bencicová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Anastasia Pavljučenkovová



Kiki Bertensová se představí poprvé od úspěšné obhajoby triumfu v Petrohradu a patří již tradičně k širšímu okruhu favoritek. Nasazená sedmička se nejprve utká s Karolínou Muchovou, nebo Magdou Linetteovou. Pokud potvrdí roli favoritky, může se v osmifinále potkat s Markétou Vondroušovou.

Nasazená Češka začne proti Saisai Zheng. V případě výhry narazí na nepříjemnou Su-Wei Hsieh, nebo divokou kartu a bývalou světovou dvojku Věru Zvonarevovou. Pakliže se naplní papírové předpoklady, dojde na osmifinále mezi Bertensovou a Vondroušovou, v němž bychom favorizovali Nizozemku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Su-Wei Hsieh - Zvonarevová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Hsieh - Vondroušová (2K), Zvonarevová - Vondroušová (2K), Bertensová - Hsieh (OF), Bertensová - Zvonarevová (OF), Bertensová - Vondroušová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Kiki Bertensová



Simona Halepová zítra nastoupí k finále v Dubaji, kde se zápas od zápasu zlepšuje a předvádí skvělou formu. Světovou dvojku nejprve vyzve Anett Kontaveitová, kterou Rumunka smetla ve čtvrtfinále Australian Open, nebo Anastasija Sevastovová, jež letos na turnajích nevyhrála jediný zápas.

Největší hrozbou je pro Halepovou nasazená Maria Sakkariová. Na lehkou váhu nelze brát ani další potenciální osmifinálové soupeřky Julii Görgesovou a Donnu Vekičovou. Pokud však Halepová předvede svůj standard, neměla by končit dříve než ve čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sakkariová - Görgesová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sakkariová - Vekičová (2K), Sakkariová - Halepová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Keninovou | H2H 4-2

2. čtvrtfinále: Kvitová porazí Kar. Plíškovou | H2H 3-1

3. čtvrtfinále: Pavljučenkovová porazí Sabalenkovou | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Halepová porazí Bertensovou | H2H 3-3

1. semifinále: Kvitová porazí Bartyovou | H2H 4-4

2. semifinále: Halepová porazí Pavljučenkovovou | H2H 8-0

Finále: Halepová porazí Kvitovou | H2H 3-1