Při Federerově rozlučce tekly slzy proudem. Nic bych v kariéře nezměnil, prohlásil Švýcar

"Byla to úžasná cesta. Udělal bych na ní všechno stejně," řekl Federer na kurtu. "Mám za sebou krásný den. Říkal jsem klukům, že jsem šťastný. Nejsem smutný. Když jsem si mohl ještě jednou zavázat tyhle boty, užíval jsem si to. Všechno bylo naposledy, Stále to na mě působí jako oslava. Přesně takhle jsem to chtěl," uvedl osminásobný wimbledonský vítěz.

Atmosféru před 17.500 fanoušky v londýnské O2 Areně si vychutnával. Během posledního duelu se usmíval, bral herní situace s nadhledem. Za stavu 9-8 v super tie-breaku mohl dovést utkání k triumfu, američtí soupeři ale duel otočili. Federerova kariéra skončila pětadvacet minut po půlnoci britského času.

Teprve poté u něj emoce povolily. Při rozhovoru se neubránil slzám, stejně jako jako jeho španělský spoluhráč Nadal. Dojetí neskrývali ani ostatní aktéři a diváci.

"Tohle je část, které jsem se extrémně obával," řekl Federer. "Chtěl jsem mít večer, kdy nebudu muset vzít do ruky mikrofon. Možná si říkáte, že je to logické, ale představoval jsem si, že to tak nebude. Víte, jak jsem nemožný, když se mnou cloumají emoce. Před několika týdny jsem se tohoto okamžiku děsil," uvedl rodák z Basileje, jehož k ukončení kariéry vedly vleklé potíže s kolenem.

Během loučení děkoval fanouškům, členům týmu, protihráčům a rodině s manželkou Mirkou. "Mohla mě zastavit už dávno, ale neudělala to. Nechala mě pokračovat a dala mi možnost hrát dál. Je to úžasné," uvedl Federer. V hledišti ho podporovali rodiče Robert a Lynette, nechyběly ani děti Leo, Lenny, Myla a Charlene.

Při rozlučkovém ceremoniálu se na kurtu promítaly výjimečné okamžiky jeho kariéry, vystoupila také zpěvačka Ellie Gouldingová. Od aktérů dostal Federer oslavného hobla. "Připomněl jsem si, jak je to úžasné. Tímhle to nekončí, život jde dál. Jsem zdravý, šťastný, všechno pokračuje a tohle byl okamžik v čase. Dokázal jsem říct, vše, co jsem chtěl. Dostal se na všechny místa. Bylo to úžasné," uvedl Federer.

"Předal jsem fanouškům vášeň pro tenhle sport a věřím, že se uvidíme na jiném tenisovém kurtu ve světě. Nemám žádné plány kde, jak, kdy. Vím jen, že bych rád dorazil na místa, kde jsem ještě nikdy nehrál, nebo šel poděkovat všem lidem, kteří mě podporovali," doplnil Švýcar.

Věří, že se důstojně rozloučí i s dalšími lidmi, kteří se na Laver Cup nedostali. "Nejtěžší bylo, že lístky už byly vyprodané. Nebyli tu třeba další lidé, kteří by se sem chtěli dostat. Možná ale existuje jiný způsob, jak bychom to mohli společně oslavit," dodal vítěz 103 turnajů ATP.