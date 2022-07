Případ Kyrgios: Je australský svéráz pro tenis přínosem, nebo mu škodí?

Kyrgiosovo působení na vrcholícím Wimbledonu je pro něj vlastně příznačné. Kontroverzní činy vs. působivé výkony. Raketu sice proti obvyklým zvyklostem (zatím) nerozmlátil, ale vyfasoval pokuty za plivnutí směrem k divákovi (235 tisíc korun) a za vzájemnou potyčku se Stefanosem Tsitsipasem (90 tisíc korun). Navíc nad ním visí hrozba dalšího flastru, protože na osmifinálový duel proti Brandonu Nakashimovi nakráčel na kurt v červených teniskách.

Ty sice přezul za bílé, ale na pozápasový rozhovor je obul znovu a doplnil je kšiltovkou stejné barvy. Na otázku, proč záměrně porušuje bílé wimbledonské pravidlo, opáčil: "Protože si dělám, co chci." S tímto rebelským prohlášením jako by po zmíněném utkání třetího kola souhlasil i Stefanos Tsitsipas, který se nechal vyprovokovat neustálými připomínkami Kyrgiose k rozhodčím. Jen to vzal z trochu jiného úhlu:

"To, co dělá, je konstantní šikanování. Šikanuje soupeře. Nejspíš už ve škole byl tyran a já tyrany nemám rád. Má i dobré charakterové vlastnosti, ale jedna jeho část je velmi zlá. A ta, když se projeví, může lidem okolo něj dost ublížit," stěžoval si viditelně frustrovaný Řek a netajil, že se Kyrgiose opakovaně pokoušel trefit míčkem. Autralanova reakce? V tričku s Dennisem Rodmanem, někdejším provokatérem z NBA, a s širokým úsměvem na tváři se mu, zjednodušeně řečeno, vysmál.

Syn řeckého otce, jenž se živil malováním pokojů, a malajské matky, profesí počítačové inženýrky, o sobě poměrně překvapivě tvrdí, že je na okruhu ATP oblíbený. "V šatně je mi dobře, mám spoustu přátel. Vlastně jsem jeden z nejoblíbenějších hráčů," hlásil novinářům v All England Clubu. A neodpustil si rýpnutí do Tsitsipase: "On oblíbený není. Po zápase mi ani pořádně nepodal ruku. Já po každé své prohře podám soupeři ruku, podívám se mu do očí a řeknu mu, že byl lepší než já. On (Tsitsipas) dnes nebyl dost chlap na to, aby to udělal."

Zastání nachází Kyrgios u Andyho Murrayho. "Nick je zábavný a milý chlapík. Se všemi se baví a vlastně jsem snad nikdy neviděl, že by měl špatnou náladu. Samozřejmě, že stejně jako já a spousta dalších hráčů udělal špatné věci. Ale já ho chápu. Někdy to má těžké a stahuje se až moc do sebe, ale tomu také rozumím," vyprávěl Brit už během Wimbledonu 2016, kde Australana vyřadil ve třetím kole a ve třech setech. A co se sportovní stránky týče, dodal: "Jsem přesvědčen, že Nick bude vyhrávat grandslamy."

Tenisové kvality zmínil s respektem i Cristian Garin, jehož Kyrgios na letošní pouti do finále odklidil z cesty ve čtvrtfinále. "Nick je skvělý hráč, jeden z nejlepších na okruhu. A podle mě má možná nejlepší servis ze všech. Moc rád se na jeho hru dívám," vyprávěl Chilan uznale před zápasem, v němž padl jednoznačně 4-6 3-6 6-7(5).

Názory na něj mohou být rozdílné, nicméně faktem zůstává, že v letošním Wimbledonu hraje Nick Kyrgios nejlepší grandslam ve své kariéře. A je vlastně celkem jedno, jak finále dopadne. Stejně jako fakt, že mu rozhodující zápas spadl do klína díky zranění semifinálového soka Rafaela Nadala. Po Wimbledonu se fanoušci budou bavit převážně o něm, o "problémovém tenisovém děcku", jak se mu zejména v minulosti přezdívalo.

A o to mu vlastně asi jde. Ostatně i on sám letos v All England Clubu nepřímo odpověděl na otázku, zda je pro svůj sport přínosem, či mu naopak dělá špatnou reklamu. "Média mě ráda vykreslují jako někoho, kdo tenisu škodí. Ale kamkoliv přijedu, vidím plné stadiony, takže to tak zjevně není."