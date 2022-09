Pro velké zápasy se narodil. A pořád je na 60 procentech svého potenciálu, říká Alcarazův trenér Ferrero

Alcaraz v nedělním finále ve Flushing Meadows porazil 6-4 2-6 7-6 6-3 Caspera Ruuda z Norska. "Myslím, že zatím je tak na 60 procentech toho, co může dokázat," citovala agentura AFP Ferrera.

"Ještě může zlepšit hodně věcí. On to ví, já to vím a budeme na tom pracovat," uvedl bývalý první hráč světa a vítěz Roland Garros z roku 2003. "Že je teď světovou jedničkou, neznamená, že se přestane zlepšovat. A já tu jsem od toho, abych mu to neustále připomínal," dodal.

Ferrero uvedl, že o Alcarazově triumfu na US Open nepochyboval. "Pro někoho to možná je překvapení, ale já byl přesvědčený, že letos grandslam vyhraje. A kdyby nevyhrál, tak určitě v příštím roce," prohlásil.

"On se totiž pro velké zápasy a turnaje narodil," míní Ferrero. "Přitom když přišel k nám do akademie, tak byl hubený jak špageta. Měl rychlé ruce, rychlé nohy, ale žádné svaly. Bylo ale vidět, že má výjimečný talent," uvedl někdejší finalista US Open.