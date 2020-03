Problémový trenér Sumyk? Mnoho koučů má vysoké ego, naznačila Pavljučenkovová

Anastasia Pavljučenkovová najala Sama Sumyka do svého týmu loni na podzim. Po neúspěšných měsících se pod jeho vedením dostala dvakrát do finále turnajů WTA a obhájila čtvrtfinále na Australian Open. Po půlroční spolupráci však angažmá třiapadesátiletého francouzského kouče ukončila.



Po dohodě s WTA prý o situaci neměla během pauzy zaviněné pandemií koronaviru mluvit. Informaci však do světa vypustil Sumyk, který zřejmě chtěl být na 'listině volných koučů', a tak se ruská tenistka k rozchodu vyjádřila.



"WTA mi sdělila, že teď není ideální doba mluvit o rozchodu s trenérem - situace je příliš komplikovaná. Ale protože Sam se to rozhodl oznámit, tak potřebuju pár věcí objasnit. Tohle je moje rozhodnutí, takže to není žádný trestní čin," řekla Pavljučenkovová pro web GoTennis.ru.



"On chtěl sdělit, že je volný, protože já to neudělala jako první. Myslím, že hlavně pro něj bylo mé rozhodnutí ukončit spolupráci nečekané. Zřejmě na něj nebyl připraven," myslí si osmadvacetiletá rodačka z Moskvy.



"Sam je skvělý trenér, ale já trenéry nesoudím podle jména, nebo zásluh. Pro mě je nejdůležitější energie mezi lidmi. Nejen ve sportu, ale i v běžném životě. Bohužel mnoho trenérů má příliš vysoké ego a opakuje slovo 'já'. I proto pak často vznikají různé konflikty," naznačila k zřejmě hlavnímu důvodu jejich rozchodu.



"Spolupracovat jsme začali po US Open. Sam za mnou přiletěl na jih Francie, kde jsme absolvovali zkušební tréninkový týden a poté odletěli na turnaj do Japonska. V Ósace jsem udělala dobrý výsledek, dostala jsem se do finále, i když nemohu říct, že by Sam měl na tom nějak velkou zásluhu, protože jsme spolu byli krátce," uvažuje bývalá světová třináctka, jež je ve 'zmraženém' žebříčku na 30. místě.



"Je důležité si uvědomit, že před angažováním Sama jsem si prošla těžkou etapou své kariéry. Nevěděla jsem, co budu dělat a kam se posunout. Neměla jsem vybudovaný tréninkový proces, tak jsem si myslela, že mi bude vyhovovat přísný trenér, který má rád disciplínu," řekla bývalá nejlepší juniorka světa Pavljučenkovová k důvodům, proč si vybrala Sumyka.



"Pak přišly další dobré výsledky - finále v Moskvě, čtvrtfinále v Melbourne. Odvedli jsem dobrou práci, ale iniciativa k ukončení naší spolupráce přišla ode mě. Udělala jsem to hned po návratu z Indian Wells. Po Australian Open jsem cítila, že se něco děje. Necítila jsem v týmu dobrou atmosféru. Nemohla jsem se otevřít na kurtu, ani mimo něj," dodala vítězka 12 turnajů WTA.



Pavljučenkovová si navíc myslí, že změna předsezonní přípravy a špatné plánování turnajů byly jednou z příčin zranění kyčle, které ji trápilo po grandslamu v Melbourne.



Se Sumykem měly problémy i další tenistky

Sumyk má ve svém trenérském portfoliu zvučná jména. Vedl Viktorii Azarenkovou, wimbledonskou finalistku Kanaďanku Eugenii Bouchardovou, bývalou světovou dvojkou Věru Zvonarevovou z Ruska či do loňského léta čtyři roky Garbiñe Muguruzaovou.



Bělorusce Azarenkové pomohl k triumfům na Australian Open 2012 a 2013 a posunu na post světové jedničky. Španělku Garbiñe Muguruzaovou dovedl ke grandslamovým titulům na French Open 2016 a ve Wimbledonu 2017 (byť během turnaje byl se svou rodinou) a rovněž byl u toho, když se jeho svěřenkyně stala nejlepší tenistkou světa.



Sumyk, jenž je ženatý s o 11 let mladší bývalou americkou tenistkou Meilen Tuovou, je tak bezesporu úspěšným trenérem. Ale má pověst člověka s velkým egem, se kterým mají tenistky většinou problém.



"Rozhodně to nefungovalo. Vyskytly se různé velké problémy a já cítila, že musím udělat změnu.Jsem z posledních měsíců zklamaná, bylo to stresující," prohlásila v srpnu 2015 po půlroční spolupráci Bouchardová, jež si o rok dříve zahrála finále Wimbledonu.



Konflikty řešila během čtyřletého kontraktu i Muguruzaová. Se Sumykem dokonce několikrát předvedla 'dusnou' slovní přestřelku během zápasů.







"Už mi neříkej, abych držel hubu," pronesl Sumyk před třemi lety během jednoho nervózního utkání v Miami poté. Další rozepře spolu řešili předloni na WTA Elite Trophy v Zhuhai, nejvyhrocenější byla situace během semifinále proti Qiang Wang, ve kterém Španělka utrpěla debakl.



Mám jedno pravidlo. Nebudu mluvit s někým, kdo je naštvaný. Snažím se ti pomoct," říkal tehdy Sumyk. Muguruzaová mu ovšem dál skákala do řeči a Sumykovi došla trpělivost. "Jdi do p*dele," mávl rukou a odešel zpět na tribunu.



Možná pro Sumyka konečně nastal čas hledat si trenérské angažmá u mužů. Kdo by se vám pod vedením francouzskému svéráze líbil?