Chemie nefungovala. Pavljučenkovová po půl roce ukončila spolupráci s trenérem Sumykem

Anastasia Pavljučenkovová loni v létě zkoušela bývalého kouče Lucie Šafářové Kanaďana Roba Steckleyho, ale po pár zkušebních týdnech s ním dlouhodobou spolupráci nenavázala.



V září, kdy měla v zádech 9 porážek z 11 zápasů během pěti měsíců, začala spolupracovat se Samem Sumykem. Hned na prvním společném turnaji v japonské Ósace se po roce a půl dostala do finále a stejný výsledek zopakovala i o měsíc později na domácím halovém podniku WTA Premier v Petrohradu



S francouzským trenérem se tak rozhodla absolvovat 'zimní' přípravu a jít s ním do sezony 2020. V jejím úvodu obhájila čtvrtfinále na Australian Open. Porazila Karolínu Plíškovou, Angelique Kerberovou či Belindu Bencicovou, set sebrala Petře Kvitové a Ashleigh Bartyové.



Další společné úspěchy už ale se Sumykem nepřidá. Tři týdny poté, co byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena a Pavljučenkovová se vrátila domů do Ruska, se jejich cesty rozdělily.



Pavljučenkovová v rozhovoru pro ruský web Kommersant uvedla, že ze spolupráce necítila 'dobrou chemii'. Navíc si myslí, že změna předsezonní přípravy a špatné plánování turnajů byly jednou z příčin zranění kyčle, které ji trápilo po Australian Open.



Sumyk má ve svém trenérském portfoliu zvučná jména. Třiapadesátiletý francouzský kouč vedl Viktorii Azarenkovou, Garbiñe Muguruzaovou, wimbledonskou finalistku Kanaďanku Eugenii Bouchardovou či bývalou světovou dvojkou Věru Zvonarevovou z Ruska.



Bělorusce Azarenkové Sumyk pomohl k triumfům na Australian Open 2012 a 2013 a posunu na post světové jedničky. Španělku Garbiñe Muguruzaovou dovedl ke grandslamovým titulům na French Open 2016 a ve Wimbledonu 2017 (byť během turnaje byl se svou rodinou) a rovněž byl u toho, když se jeho svěřenkyně stala nejlepší tenistkou světa.

After six months, Anastasia Pavlyuchenkova and coach Sam Sumyk have split up. The Russian offers insight in a fascinating interview with Russian website Kommersant.https://t.co/lJLoMg5K6Z pic.twitter.com/XIhk6x5g5L — Tennis.Life (@tennislifenews) March 29, 2020