Proč se vyjadřuje? Nic o tom neví. Pospisil zkritizoval Kyrgiose za odmítnutí spojení ATP a WTA

O možném spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci se hodně mluví. Vše začalo v dubnu, kdy Roger Federer tento nápad prezentoval na sociálních sítích a způsobil tím velký poprask. Okamžitě se začali vyjadřovat tenisové osobnosti i fanoušci. Značná většina by změnu, která by smazala rozdíly mezi mužským a ženským tenisem, uvítala.

Například Kyrgios ale novou podobu bílého sportu odmítá. "Zeptal se vůbec někdo většiny ATP, co si o spojení s WTA myslí a jestli by to pro nás bylo prospěšné?" napsal australský bouřlivák na sociální sítě. "Neměli bychom se spojovat," dodal později.

Názor Kyrgiose se vůbec nelíbí Pospisilovi, členovi hráčské rady, jenž přiznal, že se v zákulisí o možném spojení hovoří již od ledna. "Spousta hráčů nebo obecně lidí nemá žádné informace, přesto má potřebu vyjadřovat svůj názor. To by mohl být i případ Nicka. Upřímně není v pozici, aby svůj názor vyjadřoval, slyšel o tom poprvé a nic si o tom nezjistil. Takoví lidé na světě prostě jsou a nemám problém jim to říct do očí."

Pospisil přiznává, že k úspěšnému spojení obou organizací bude třeba ještě hodně práce. "Samozřejmě to vyvolalo zájem a rozruch. Je tu spousta otázek, které nebyly zodpovězeny, včetně těch mých."