Program v Praze narušil déšť, postoupit stihla jen Bouchardová

Šestadvacetiletá kanadská hvězda Eugenie Bouchardová se aktuálně pohybuje až ve čtvrté stovce světového žebříčku a v Praze mohla startovat díky divoké kartě od pražských pořadatelů. Na antukových kurtech ve Stromovce dnes před prázdnými tribunami porazila hladce 6-0 a 6-3 osmou nasazenou Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska.



Wimbledonská finalistka z roku 2014 byla sama příjemně překvapena, jak si na kurtu počínala. "Hrála jsem lépe, než jsem čekala. Cením si toho, jak jsem zůstala celý zápas koncentrovaná," pochvalovala si Bouchardová na virtuální tiskové konferenci.

Po dlouhé pauze byla před vstupem do turnaje nejistá. "Nehrála jsem opravdový zápas od ledna. Hrála jsem pár exhibic, ale to je jiné. I když myslím, že mi dnes pomohly," poznamenala tenistka, která nově spolupracuje s Australankou Rennae Stubbsovou, jež do loňského května vedla současnou českou jedničku Karolínu Plíškovou.

Vzájemný zápas prvního kola dvouhry turnaje s dotací 225.500 dolarů pak zahájily Kristýna Plíšková a Linda Fruhvirtová, ale jejich duel ve čtvrtém gamu za stavu 2-1 s brejkem pro Plíškovou přerušila bouřka. Na kurt se vrátily, ale stihly odehrát jen dva gamy a od skóre 3:2 se duel bude dohrávat další den.

Rozjetý zápas nedokončily ani turnajové jedničky ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. S německo-rumunským párem Anna-Lena Friedsamová, Laura Ioana Paarová hrají 1:1 na sety a rozhodující super tie-break se bude rovněž dohrávat v úterý.

Těsně před prvním kolem kvůli bolesti zubů odstoupila turnajová čtyřka Dajana Jastremská.

Ženský profesionální tenisový okruh se po březnovém přerušení sezony znovu rozběhl minulý týden v Palermu. Největší hvězdou pražského turnaje je světová dvojka Simona Halepová z Rumunska, nejvýše postavenou Češkou v pavouku je Barbora Strýcová. Halepová se Strýcovou nastoupí společně ve čtyřhře.