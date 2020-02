Prohrála Keninová a poprvé ve Fed Cupu i Serena. Američanky vydřely postup až ve čtyřhře

Souboj USA - Lotyšsko v americkém Everettu zahájily Keninová i Williamsová v pátek vítězně, i když vítězka 23 grandslamů udolala Jelenu Ostapenkovou až po dvou tie-breacích. Keninová naopak se Sevastovovou ztratila jen čtyři gamy.



V sobotu však uspěly obě lotyšské singlistky. Jelena Ostapenková nejprve zdolala vítězku Australian Open Sofii Keninovou 3-6 6-2 2-6 a přerušila její sérii osmi zápasů bez porážky.



Anastasija Sevastovová následně udolala 7-6 3-6 7-6 Serenu Williamsovou, která našla svou přemožitelku ve fedcupové dvouhře až v 38 letech a celkově 15. zápase.



Za stavu 2-2 přišla na řadu rozhodující čtyřhra, ve které nakonec získaly postupový bod Američanky. Keninová a deblová specialistka Bethanie Matteková-Sandsová s přehrály 6-4 6-0 Ostapenkovou se Sevastovovou.



Hvězdný tým USA zkompletoval dvanáctičlenný finálový turnaj, který se uskuteční na antuce v hale v Budapešti 14. až 19. dubna. Z kvalifikace postoupily také Španělsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Bělorusko, Rusko a Slovensko. Tříčlenné skupiny budou rozlosovány v úterý.



České tenistky na něm budou startovat díky divoké kartě, účast měly jistou i domácí Maďarky, obhájkyně titulu Francouzky a loňské finalistky z Austrálie.

