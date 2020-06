Provizorní kalendář rozhodně není perfektní, ale nějak začít musíme, říká šéf ATP Gaudenzi

Tenisová sezona je kvůli pandemii koronaviru přerušená od března a ATP ohlásilo návrat 14. srpna na turnaji v americkém Washingtonu. Šéf Asociace tenisových profesionálů Andrea Gaudenzi si rozhodně nemyslí, že by byl provizorní kalendář perfektní, nicméně je podle něj důležité, aby se bílý sport opět rozjel.

Gaudenzi, jenž je ve funkci šéfa ATP od letošního roku, přiznal, že provizorní kalendář není ideální. Po skončení US Open, kde hlavní soutěž začíná 31. srpna, se budou hráči muset rychle adaptovat na zkrácené antukové jaro, které na přelomu září a října vyvrcholí French Open.

Právě z rychlého přechodu z tvrdého povrchu na antuku mají tenisté strach. Obavy ze zranění má i Milos Raonic. "Bude to výzva a nelehký úkol. Zranění samozřejmě hrozí mnohem více, když musíte rychle změnit povrch. Myslím si, že to pro spoustu hráčů bude problém," uvedl finalista slavného Wimbledonu.

Pandemie koronaviru stále není úplně pod kontrolou, proto mnozí avizovali, že by se mělo s tenisem na mezinárodní úrovni zase začít až příští rok. Jejich přesvědčení podpořila pro tenis velmi nepříjemná událost, a sice nakažení čtyř tenistů během série exhibičních turnajů Novaka Djokoviče. Podle Gaudenziho však budou na turnajích ATP vládnout úplně jiné a mnohem přísnější podmínky.

"Samozřejmě si uvědomujeme, že kalendář není perfektní - chtěli bychom pro hráče více turnajů a příležitostí se vrátit na kurty, nemáme ale do konce září dostatek prostoru. Pandemie samozřejmě měla dopad na ekonomiku našeho sportu. Řekli jsme si, že nějak začít musíme a právě velké turnaje jsou více schopny zajistit bezpečné podmínky pro všechny. Je to pro nás dobrý rozjezd."

Nehraje se už od března a všichni tenisté jsou bez výdělků z turnajů. To je problém hlavně pro žebříčkově níže postavené hráče, na jejichž podporu nakonec vznikl fond. Gaudenzi trvá na tom, že kalendář je fér pro všechny. Od zhruba 14. srpna do 11. října se uskuteční celkem sedm turnajů - dva grandslamy, tři Masters, jeden podnik ATP 500 a jedna akce ATP 250. Kalendář challengerů zatím zveřejněn nebyl.

"Budou samozřejmě i challengery, prize money, zase se rozjede žebříček, cestování... pořád na těchto věcech pracujeme, aby byly podmínky férové pro všechny. Myslím si, že tenis se vrátí silnější než kdy dřív a každým rokem bude růst."

Zatímco kalendář je podle Gaudenziho fér, další faktory už mohou být problém. Každá země má totiž trochu jiná opatření a omezení cestování. "Na začátku to asi nebude ideální. Nejspíše nějaký čas zabere, než dokážeme najít ten správný způsob, jak všem nabídnout příležitost hrát o odměny a žebříčkové body. Také se musíme zamyslet nad správným termínem, kdy odmrazit žebříček. Nadále budeme sledovat možnosti cestování a nařízení vlád jednotlivých zemí, ta se totiž mohou s časem měnit."

Sezona se na ATP zase rozjede 14. srpna ve Washingtonu. V tuto chvíli byl zveřejněn kalendář pouze do konce French Open. Co bude po jeho skončení, by měla organizace oznámit v červenci.