První den na ATP Cupu bodovali Španělé, Srbové, Argentinci a Poláci

ATP CUP - V Sydney odstartovala sezona 2022. Vítězně do 3. ročníku ATP Cupu vstoupili Španělé, Srbové, Argentinci a Poláci.

Finalisté z roku 2020 Španělé si v zahajovacím zápase poradili s Chilany. I bez Rafaela Nadala, jehož přípravu na sezonu narušila nemoc Covid-19, mají v týmu dva hráče Top 20 a Roberto Bautista s Pablo Carreño s Robertem Bautistou neztratili ve dvouhrách s Alejandrem Tabilem a Cristianem Garínem ani set.



Ve večerním utkání skupiny A slavili výhru Srbové. Šampioni z roku 2020 jsou v Sydney bez Novaka Djokoviče, i horkokrevní Balkánci ale úvodní duel bez své hvězdy zvládli. Do vedení proti Norům je poslal Filip Krajinovič, který pak společně s Nikolou Ćaćićem slavil v rozhodují čtyřhře. Seveřanům nepomohl ani bod Caspera Ruuda.



Poláci uspěli 2-1 proti Řecku, když o vítězství rozhodli už ve dvouhrách. Řekům se z nominace do dvouhry na poslední chvíli omluvil čtvrtý hráč světa Stefanos Tsitsipas, kterého trápí dozvuky zranění lokte. Nakonec nastoupil jen do závěrečné čtyřhry a pomohl svému týmu alespoň ke kosmetické úpravě konečného výsledku.



Roli favorita potvrdili Argentinci, kteří rozdrtili Gruzínce. Tým kolem Diega Schwartzmana vyhrál všechny tři duely jednoznačně 6-1 6-2.