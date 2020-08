První den na WTA 125k v Praze byl pro domácí naděje neúspěšný. Postoupila jen Kolodziejová

WTA 125k PRAHA - Českým tenistkám se první den na podniku WTA 125k v Praze nedařilo. Ze sedmi zástupkyň se do druhého kola dostala jen Miriam Kolodziejová, naopak vypadly Denisa Šátralová a na divokou kartu startující Kristýna Lavičková, Barbora Palicová, Nikola Bartůňková, Linda Nosková a Sara Bejlek.

Praha dostala po koronavirové pauze důvěru uspořádat turnaj kategorie WTA 125k se speciální dotací 3.125.000 dolarů, kterou hradí Americká tenisová asociace (USTA). Akce pro 128 hráček, jež se koná ve Stromovce a první dny také na Štvanici, je totiž náhradou za zrušenou kvalifikaci US Open.



A pro české pořadatele to tak byla ideální příležitost rozdělit divoké karty mezi domácí naděje, které se za pouhou účast v 1. kole mohou těšit na tučnou finanční injekci ve výši 11.000 dolarů (240.000 korun). Byť proti favoritkám nepřekvapí.



První hrací den do hry zasáhlo šest Češek startujících na divokou kartu, ale uspět nedokázala ani jedna.



Jako první skončila na největším tenisovém turnaji na území Česka 18letá Kristýna Lavičková, jež nezaskočila favoritku Rebeccou Šrámkovou. Slovenské hráčce ze druhé světové stovky podlehla 1-6 5-7.



Dobře rozehraný zápas nedovedla k překvapení 16letá Barbora Palicová, jež podlehla 7-6 1-6 2-6 o tři roky starší Britce Francesce Jonesové.



Teprve 14letá Nikola Bartůňková prohrála ve svém prvním soutěžním zápase mezi ženami snadno 1-6 2-6 s Chorvatkou Tenou Lukasovou, jež je 261. hráčkou světa.



Nejvíce svou favoritku potrápila Linda Nosková. 15letá naděje odehrála se 170. hráčkou světa Mayar Šarífovou z Egyptu dva vyrovnané sety, v nichž pokaždé neudržela vedení 5-3. V úvodní sadě měla dokonce setbol, ale porážce 6-7 5-7 nezabránila.



Poslední nezdar zaznamenala domácích divokých karet zaznamenala 14letá Sara Bejlek, jež utrpěla debakl 0-6 1-6 s Polkou Majou Chwalinskou.



Nejzkušenější Češkou na kurtech byla v sobotu 27letá Denisa Alleretová. Ani ona ale nepostoupila, když uhrála jen tři gamy proti Němce Katharině Gerlachové.



Ze sedmi českých tenistek dnes v 1. kole turnaje WTA 125k v Praze uspěla pouze Miriam Kolodziejová. 23letá tenistka na úvod přehrála 6-3 6-2 Basaku Eraydinovou z Turecka.



V neděli se představí ještě Jesika Malečková a poslední tři divoké karty Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová a Lucie Havlíčková.