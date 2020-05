První exhibiční turnaj v Německu vyhrál Hanfmann, ve finále porazil Browna

Čtyřdenní turnaj osmi tenistů v německém městečku Höhr-Grenzhausen poblíž Koblenze se konal za přísných hygienických pravidel. Hrálo se bez diváků, čárových rozhodčích a podavačů míčů. Tenisté si na závěr nemohli podat ruce, v areálu nesměli mít trenéry ani se tam vysprchovat.



Podniku Tennis-Point Exhibition Series se zúčastnilo sedm domácích hráčů v čele se 143. hráčem světa Yannickem Hanfmannem a bývalým 64. mužem světového žebříčku Dustinem Brownem, které doplnil Brit Jan Choinski.



Zápasy se hráli podle upravených pravidel na dva vítězné zkrácené sety. Každý tenista za den odehrál dva duely. Nejprve se utkal každý s každým a na závěr nedělního programu došlo ještě na zápasy o konečné umístění (utkal se 1. s 2., 3. se 4. atd.).



První dvě místa ve skupině obsadili největší favorité Hanfmann a Brown, přestože si oba připsali po dvou porážkách. Zápas o titul a prémii necelých 100 euro (zhruba 26.000 korun) zvládl stejné jako v utkání ve skupině osmadvacetiletý Hanfmann, který přehrál o sedm let staršího krajana 4-2 4-0.

The round robin ends with the table as follows. Playoffs to begin momentarily #BringingTennisBack pic.twitter.com/sGaeku9m9f — exo_tennis (@exo_tennis) May 4, 2020



Už ve čtvrtek má v Höhr-Grenzhausenu začít nový turnaj této exhibiční série a pořadatelé slibují dvě zvučnější jména.



V Česku by se měl tenis rozběhnout sice až v závěru měsíce, zato s hvězdným obsazením. Tenisový svaz připravil na rozehrání seriál, který zahájí turnajem O pohár prezidenta ČTS na pražské Spartě. Účast přislíbili Petra Kvitová, Barbora Strýcová a kompletní daviscupový tým v čele s Jiřím Veselým. Hrát se má od 26. do 28. května.



Série malých lokálních turnajů v květnu začne také na Floridě, kde se bude hrát stejně jako v Německu bez diváků a za dodržení přísných hygienických pravidel. Na zápase nebudou čároví rozhodčí ani sběrači, na rozdíl od Höhr-Grenzhausenu bude navíc každý hráč podávat svými označenými míčky.