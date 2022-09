První finále a posun do elitní stovky! 17letá Fruhvirtová v Indii dál září a zahraje si o titul!

Linda Fruhvirtová má za sebou několikaměsíční trápení na antukových a travnatých dvorcích, ovšem na venkovních betonech se okamžitě chytla a znovu ukazuje svou sílu v těchto podmínkách. Po tažení na US Open, kde si v kvalifikaci vybojovala svou premiéru v hlavních soutěžích grandslamů a došla do druhého kola, exceluje v Čennaí.

Sedmnáctiletá Češka v indické metropoli vyřadila kvalifikantku En Shuo Liang, nasazenou pětku Rebeccu Petersonovou, turnajovou dvojku Varvaru Gračovovou a ve svém premiérovém semifinále na nejvyšším okruhu po téměř tříhodinovém boji přetlačila 5-7 6-2 6-4 semifinalistku French Open 2020 a bývalou světovou šestatřicítku Nadiu Podoroskou, která se vrací po zranění.

Fruhvirtová od stavu 2-1 ztratila čtyři hry v řadě a prohrávala o dva brejky. Zlikvidovala však oba setboly a skóre dokázala srovnat, poslední dva gamy ovšem patřily soupeřce. Do druhé sady vstoupila prohraným servisem, ale poté přidala na agresivitě, o osm let starší Argentinku jasně přehrávala a stav utkání rychle srovnala.

Další obrat předvedla v rozhodujícím dějství, z 2-4 otočila na 5-4 a na returnu si vypracovala sérii tří mečbolů. Podoroská však s přehledem všechny hrozby odvrátila, a dokonce se dostala ke gamebolu. Ten jí nicméně talentovaná teenagerka neumožnila využít a čtvrtou šanci po dvojchybě proměnila.

