První Kanaďanka i Novozélanďanka. Dabrowská s Routliffeovou na US Open ovládly čtyřhru žen

US OPEN - Gabriela Dabrowská (31) a Erin Routliffeová (28) na teprve čtvrtém společném turnaji slaví premiérový triumf na grandslamu ve čtyřhře žen. Ve finále US Open porazily 7:6, 6:3 bývalé šampionky Lauru Siegemundovou (35) z Německa a Věru Zvonarevovou (39) a zapsaly se do historie jako první šampionky z Kanady a Nového Zélandu.