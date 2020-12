První turnaj WTA v sezoně 2021 začne 5. ledna v Abú Zabí

Hráčky se poté přesunou do Melbourne, kde je před úvodním grandslamem roku čeká dvoutýdenní karanténa kvůli místním opatřením proti šíření koronaviru. Australian Open začne 8. února, o tři týdny později, než bylo původně v plánu.

Z Abú Zabí i Dubaje se tenistky a jejich doprovod přesunou do Melbourne charterovými lety. Po absolvování povinné karantény je čekají v Melbourne Parku od 1. února podobně jako muže dva souběžně hrané turnaje Melbourne 1 a Melbourne 2 jako generálka na Australian Open. Další menší turnaj WTA se uskuteční v Melbourne v druhém týdnu úvodního grandslamu sezony.

The schedule for the first seven weeks of the 2021 WTA Tour is out ---> https://t.co/JeLyxmt6n6 pic.twitter.com/Mg77M3paLx