První víkend na UTS 2 si dva body připsali jen López a Gasquet

První série Ultimate Tennis Showdown se zúčastnilo deset tenistů, kteří se utkali systémem každý s každým a čtyři nejlepší pak postoupili do semifinále. Nakonec triumfoval Ital Matteo Berrettini po finálové výhře nad Stefanosem Tsitsipasem. Akce se konala v průběhu pěti víkendů.



Druhý díl podniku pořádaného věhlasným trenérem Patrickem Mouratoglouem má upravený formát. Turnaj se odehraje během pouhých dvou víkendů a startuje na něm osm tenistů. Ti jsou rozděleni do dvou skupin, vítězové postoupí rovnou do semifinále, hráči na druhém a třetím místě do čtvrtfinále.



O uplynulém víkendu se nejvíce dařilo osmatřicetiletému španělskému veteránovi Felicianu Lópezovi a domácímu Richardu Gasquetovi, kteří si poradili s Australanem Alexejem Popyrinem i Bulharem Grigorem Dimitrovem a do skupiny A si připsali po dvou výhrách.



Francouz dokonce ztratil jediný set a potvrdil tak solidní formu z UTS 1. V sobotu bude hrát s Lópezem o přímý postup do semifinále, poražený bude mít možnost na reparát ve čtvrtfinále.



To světová devatenáctka Dimitrov, který byl v červnu pozitivně testován na Covid-19 během série Adria Tour, se po prodělané nemoci stále necítil v ideální fyzické kondici.



"Po návratu na kurt je to zvláštní. Jeden den se cítím skvěle a můžu trénovat klidně čtyři hodiny, jiný den ale musím úplně vypnout, spát a nebo jen tak odpočívat," přiznal vítěz Turnaje mistrů z roku 2017.



V sobotu bude mít Dimitrov šanci na reparát proti Popyrinovi. Vítěz postoupí do čtvrtfinále, poražený skončí.



Mnohem vyrovnanější je situace ve skupině B, kde mají všichni tenisté - domácí Benoit Paire, jeho krajan Corentin Moutet, Němec Dustin Brown i španělský nováček Fernando Verdasco - po jednom bodu.



Velkou parádu předvedl Brown, který při mečbolu proti Moutetovi zahrál vítězný úder 'rybičkou' u sítě.

Příští víkend v Nice vyvrcholí nejen mužská část turnaje, ale také se poprvé na UTS představí ženy. V konkurenci Rusky Anastasie Pavljučenkovové (30. v WTA), Tunisanky Ons Džabúrové (39.) a domácí Alizé Cornetová (59.) se velké životní zkušenosti dočká teprve třináctiletá Češka Brenda Fruhvirtová, jež v akademii Patricka Mouratogloua občas trénuje.



Ultimate Tennis Showdown je projektem Patricka Mouratogloua a otce australského tenisty Alexeje Popyrina a má velmi zvláštní pravidla. Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vyhraje dva body v řadě (servisy se střídají po každém bodu).