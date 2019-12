Puigová byla na operaci s loktem. Australian Open nestihne

"Podstoupila jsem operaci brňavky, která mě už nějaký čas trápila a měla jsem neustále bolesti," svěřila se 79. hráčka světa Puigová na sociálních sítích po opuštění specializované kliniky v New Yorku.



"Bohužel to znamená, že přijdu o začátek sezony i Australian Open. Naštěstí jsme ale odhalili, v čem je problém, a vyřešili to," doplnila olympijská vítězka z Ria de Janeiro 2016.



26letá Portoričanka, jež má kromě olympijského zlata ještě titul ze Štrasburku 2014, letos absolvovala celkem 23 tenisových akcí. Nejlepšího výsledku dosáhla v dubnu na antuce v Charlestonu, kde došla do semifinále. Naposledy se před dvěma měsíci dostala do čtvrtfinále v Lucemburku.



Puigová přijde o Australian Open poprvé v kariéře, v Melbourne hrála včetně kvalifikací pravidelně od roku 2012. Nejlepšího výsledku dosáhla před třemi lety, kdy se po vítězné bitvě s Karolínou Plíškovou prodrala do 3. kola.



Místo Puigové si na úvodním grandslamu sezony 2020 zahraje Estonka Kaia Kanepiová, aktuálně stá hráčka světa.