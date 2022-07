Pusťte Djokoviče na US Open! Přes 16 tisíc lidí podepsalo petici

Ke středečnímu večeru už přes 16 tisíc podpisů má on-line petice, která usiluje o to, aby se Novak Djokovič mohl zúčastnit letošního US Open. Majitel 21 grandslamových trofejí momentálně na půdu Spojených států vstoupit nesmí, jelikož není očkován proti koronaviru.

Přesto Djokovič figuruje mezi přihlášenými hráči, jejichž seznam dnes zveřejnili pořadatelé newyorského grandslamu. Místo v hlavní soutěži má automaticky jisté na základě postavení v žebříčku ATP. Nechybí na něm ani vítězka 23 grandslamových titulů Serena Williamsová, jež se na kurty vrátila po roční pauze a ve dvouhře startovala ve Wimbledonu.

Autoři vytvořili petici na portálu change.org a vyzývají Americkou tenisovou asociaci (USTA), aby zatlačila na americkou vládu: "V této fázi pandemie není naprosto žádný důvod pro to, aby nemohl Djokovič hrát na US Open 2022. Americká vláda a USTA musejí společně pracovat na tom, aby mohl startovat."

Bývalá světová jednička Djokovič vakcínu proti koronaviru odmítá a je smířený s tím, že nebude moct odehrát kompletní sezonu. V lednu byl deportován z Austrálie a nemohl obhajovat titul na Australian Open, v březnu přišel o americké podniky v Indian Wells a Miami, antukové jaro směl odehrát kompletně a před necelými dvěma týdny ve Wimbledonu už počtvrté v řadě triumfoval. A teď může chybět na dalších dvou akcích Masters a už druhém majoru.

Aktuální pravidla pro vstup do Spojených států jsou jasná, cestující musí být plně očkován a před nástupem do letadla předložit potvrzení. "Rád bych v USA hrál, ale v současnosti to není možné. Nic s tím nenadělám, počkáme a uvidíme. Je na americké vládě, zda povolí neočkovaným lidem vstup do země," řekl Djokovič ještě před začátkem Wimbledonu.

Někteří vlivní američtí politici už se vyslovili pro to, aby byl Djokovičovi start na US Open umožněn. Například bývalý šéf národní zpravodajské služby Richard Grenell, kterého na Twitteru sleduje téměř milion lidí. "Dovolte Djokovičovi hrát! US Open se samo ochuzuje, když na svůj turnaj nepustí jednoho z nejlepších hráčů na světě."

Závěrečný grandslam roku vypukne v New Yorku 29. srpna.