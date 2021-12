Raducanuová byla zvolena britskou Sportovní osobností roku podle BBC

Emma Raducanuová byla zvolena sportovní osobností roku podle BBC. Tradiční britské ocenění získala za senzační triumf na grandslamovém US Open. Devatenáctiletá hráčka v New Yorku došla k triumfu z kvalifikace, což se dosud na žádném z turnajů velké čtyřky nikomu nepovedlo.

Raducanuová v zářijovém finále porazila coby osmnáctiletá další debutantku Leylah Fernandezovou z Kanady. Grandslamový titul získala jako první britská tenistka po Virginii Wadeové, která triumfovala ve Wimbledonu v roce 1977.

V anketě BBC Raducanuová porazila skokana do vody Toma Daleyho a plavce Adama Peatyho. Ve finálové nominaci byli i boxer Tyson Fury, fotbalista Raheem Sterling a paracyklistka Sarah Storeyová.

"Už jen být mezi nominovanými byla obrovská čest. To, že jsem vyhrála, je úžasné," řekla Raducanuová, jež letos své možnosti naznačila už při gradslamovém debutu postupem do 4. kola Wimbledonu. "Mám radost i za britský tenis, že jsme zase dokázali to ocenění získat," připomněla Andyho Murrayho, který anketu vyhrál jako poslední zástupce tenisu, naposledy v roce 2016.