Raducanuová se i přes incident v Dubaji účastnila turnaje v Indian Wells

WTA INDIAN WELLS - Emma Raducanuová se v Indian Wells představila poprvé od dubajského incidentu, kde ji jeden z fanoušků pronásledoval a obtěžoval. V Kalifornii, kde má Britka z tohoto důvodu posílenou ochranku, však končí už v prvním kole po porážce 3:6, 2:6 se skvěle hrající Mojukou Učidžimaovou. Japonka v dalším zápase vyzve Coco Gauffovou.

Raducanuová – Učidžimaová 3:6, 2:6

Emma Raducanuová si v posledních týdnech procházela složitým obdobím a řešila velmi nepříjemnou zkušenost s fanouškem, který ji obtěžoval na nedávném turnaji v Dubaji. V utkání s Karolínou Muchovou se strachy schovala za umpire, než byl muž z hlediště vyveden.

Britská tenistka však nechce, aby jí tato zkušenost negativně ovlivnila v její tenisové kariéře, a tak se nebojí dále startovat na turnajích. Pořadatelé prestižního turnaje v Indian Wells jí podpořili a k dispozici má bývalého agenta tajných služeb Boba Campbella a až pětičlennou ochranku.

Dlouho se však na podniku v Kalifornii nezdržela. Šampionka US Open z roku 2021 prohrála hned svůj úvodní zápas s Mojukou Učidžimaovou a pokračuje v nepřesvědčivých výkonech letošní sezony. Od Australian Open, kde skončila ve třetím kole, zaznamenala z posledních šesti utkání jedinou výhru.

"To, co se stalo v Dubaji, jsem dnes vůbec v hlavě neměla. Myslím, že hlavním důvodem dnešní prohry byl jen nedostatek přípravy na kurtu. Navíc ona hrála v těchto podmínkách docela dobře a pro mě to ve větru bylo extrémně nepříjemné," komentovala své vyřazení.

Japonku, která v Indian Wells hraje poprvé, čeká ve druhém kole premiérový souboj s turnajovou trojkou Coco Gauffovou.

Zápasová bilance Raducanuové od zázračného grandslamového triumfu moc optimistická není. Bývalá světová desítka má od té chvíle na kontě už 37 porážek a pouze o dvě výhry více.