Raducanuová si poprvé zahraje v Indian Wells, dostala divokou kartu

Raducanuová se letos v New Yorku stala první tenistkou, která po postupu z kvalifikace ovládla grandslamovou dvouhru. Na okruhu WTA si přitom poprvé zahrála v červnu, nyní už jí ve světovém žebříčku patří 22. místo.

V minulých dnech se naopak z Indian Wells odhlásily světová jednička Ashleigh Bartyová a další hvězdy Naomi Ósakaová a Serena Williamsová.

Turnaj v Indian Wells se do tenisového kalendáře vrátí po dvou a půl letech, hrát se bude 4. až 17. října. Kvůli pandemii koronaviru se v tradičním březnovém termínu nekonal loni ani letos.

Šaty z US Open putovaly do Síně slávy

Tenisový úbor Raducanuové, v němž senzačně vyhrála US Open, se dostal do Síně slávy. "Legendární tažení: uchováno," napsali představitelé tenisové Síně slávy na Twitteru k fotografii úboru Raducanuové, který tvořilo červené tílko a modrá sukně.

Raducanuová porazila ve vyvrcholení US Open další překvapivou finalistku Leylah Fernandezovou z Kanady a po triumfu poskočila ve světovém žebříčku o 128 míst.

A legendary run: preserved ✅



The first-ever qualifier to win a major title has a place in the home of tennis history. Thank you, @EmmaRaducanu, for donating your memorable #USOpen outfit to the ITHF collection! pic.twitter.com/6FAbJwd1Nz