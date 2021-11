Ram se Salisburym porazili Mektiče s Pavičem a jsou ve finále Turnaje mistrů

TURNAJ MISTRŮ - Vítězové letošního US Open Rajeev Ram a Joe Salisbury v Turíně porazili 4-6 7-6 10-4 nejvýše nasazené Chorvaty Nikolu Mektiče s Matem Pavičem a poprvé postoupili do finále Turnaje mistrů. V něm americko-britská dvojice narazí na vítěze duelu Herbert/Mahut - Granollers/Zeballos.

Rajeev Ram a Joe Salisbury zakončují i třetí společnou sezonu na Turnaji mistrů a své úspěchy stupňují. Po vypadnutí ve skupině v roce 2019 a loňském semifinále se letos v Turíně dostali už do finále.



Skupinou prošel americko-britský pár bez porážky, když porazil Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem, Pierrea-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem a Juana-Sebastina Cabala s Robertem Farahem.



Neporazitelnost Ram se Salisburym udrželi i v dnešním prvním semifinále, v němž po obratu bez jediného brejku zdolali 4-6 7-6 10-4 nejvýše nasazené Nikolu Mektiče s Matem Pavičem. S Chorvaty se letos utkali už pošesté, vyhrát dokázali teprve podruhé.

Ram se Salisburym od začátku spolupráce prožívají nejlepší období kariér. Společně se poprvé a celkem už třikrát dostali do finále grandslamu ve čtyřhře mužů a dvě z nich - Australian Open 2020 a US Open 2021 - přetavili v tituly.



Oba v posledních třech sezonách získali i první dvě trofeje z mixu - 37letý Američan Ram s českou tenistkou Barborou Krejčíkovou dvakrát vyhrál Australian Open (2019 a 2021), 29letý Brit Salisbury s Američankou Desirae Krawczykovou ovládl letošní French Open a US Open.



32letý Mektič s 28letým Pavičem mají za sebou první společnou sezonu dvou tváří. Zatímco prvních 14 turnajů proměnili v 11 postupů do finále a v nich získali 9 titulů včetně trofeje z Wimbledonu či olympijské zlata, od srpna se začali trápit. Polovina z šesti turnajů pro ně skončila po úvodním vystoupení a ani jednou nevyhráli víc jak dva zápasy po sobě. Pavič přesto skončí v čele deblového žebříčku a rok zakončí jako deblový pár roku.



Ram si finále na Turnaji mistrů zahraje podruhé, v roce 2016 v něm s Jihoafričanem Ravenem Klaasenem prohráli. Salisbury se stal vůbec prvním britským finalistou čtyřhry v historii soutěže.



Ram se Salisbury se o titul utkají v neděli buď znovu po čtyřech dnech s Francouzi Pierrem-Huguesem Herbertem a Nicolasem Mahutem, nebo se španělsko-argentinským duem Marcel Granollers a Horacio Zeballos.