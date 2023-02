Rekord Grafové padl. Djokovič je světovou jedničkou už 378 týdnů

Body do světového žebříčku se počítají za výsledky v uplynulých 12 měsících a Novak Djokovič během nich nemohl kvůli odmítavému postoji k očkování proti Covidu-19 a souvisejícímu zákazu vstupu do USA startovat na několika důležitých akcích.



Přišel o všechny čtyři turnaje Masters 1000 na severoamerickém kontinentu i US Open a nemohl tak hrát o celkem až 6000 bodů. Navíc stejně jako ostatní tenisté nedostal body za Wimbledon, na kterém triumfoval (2000 bodů).



Přesto je 35letý Srb světovou jedničkou. Dnes na čele žebříčku zahajuje celkově 378. týden a ve společných historických tabulkách mužů (ATP) a žen (WTA) překonal rekord Steffi Grafové (377 týdnů). V nejlepší desítce (jedenáctce) je jediným aktivním hráčem.



"Je neuvěřitelné, že jsem dokázal být jedničkou tak dlouho a že jsem překonat Steffi, která je jednou z největších postav tenisu. Vážím si toho, že můžu být ve společnosti takových jmen," řekl Djokovič před startem turnaje v Dubaji, kde v prvním kole nastoupí proti Tomáši Macháčovi.

Novak Djokovič překonal historický rekord v počtů týdnů v čele žebříčku



1⃣ Djokovič 378

2⃣ Grafová 377

3⃣/ Navrátilová 332

4⃣ S. Williamsová 319

5⃣Federer 310

6⃣ Sampras 286

7⃣ Lendl 270

8⃣ Connors 268

9⃣ Evertová 260

Hingisová / Nadal 209 — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) February 27, 2023

Mezi muži zaznamenal nejvíce času stráveného na 1. místě hodnocení už předloni, nyní má na druhého Rogera Federera náskok 68 týdnů.



Teoreticky mohl Djokovič rekordy překonat ještě dříve, ale v březnu 2020, kdy vyhrál prvních 18 zápasů sezony a figuroval jako lídr žebříčku, byl turnajový kolotoč na pět měsíců přerušen kvůli pandemii koronaviru a tenisové asociace žebříček na 22 týdnů 'zmrazily'. Navíc loni na začátku roku Srb přišel o potenciální body za turnaje v Austrálii (2000 za Australian Open), ze které byl kvůli chybějícímu očkování vyhoštěn.



Aktuálně má rodák z Bělehradu, jenž letos vyhrál všech 12 zápasů, v čele náskok 200 bodů na Carlose Alcaraze. Tento týden v Dubaji potřebuje postoupit alespoň do finále, aby měl jistotu, že na 1. místě minimálně další dva týdny setrvá. Následně bude zásadní, jestli dostane povolení vstoupit do USA (zažádal si o výjimku) a bude se moct po čtyřech letech zúčastnit podniků Masters v Indian Wells a Miami.



Jedničkou se Djokovič stal poprvé v červenci 2011 ve 24 letech. Do čela se pak v průběhu kariéry vrátil ještě šestkrát, naposledy po triumfu na letošním Australian Open. Nejdéle bez přerušení vládl 122 týdnů (od července 2014 do listopadu 2016). Celkem sedm sezon ukončil na 1. místě, Grafová to dokázala osmkrát.