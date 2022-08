Rogersová v San José překvapila i počtvrté a zahraje si o premiérový titul

Shelby Rogersová v San José vyřadila bývalou vítězku US Open Biancu Andreescuovou, světovou trojku Mariu Sakkariovou, domácí Amandu Anisimovovou a set neztratila ani v sobotu s Veronikou Kuděrmetovovou.



Semifinále, které si zahrála teprve pošesté v kariéře, začala dvojnásobná grandslamová čtvrtfinalistka brejkem. V prvním setu soupeřku nenabídla brejkbol a ujala se vedení. Druhou sadu naopak začala ztrátou podání, o které přišla ještě za stavu 3-3.



Rogersová ale zareagovala ziskem tří gamů po sobě a po hodině a 20 minutách zvítězila 6-3 6-4. O čtyři roky mladší soupeřce oplatila březnovou porážku z Miami a znovu na ni narazí hned příští týden v prvním kole v Torontu.

SENSATIONAL from @Shelby_Rogers_



Her remarkable run continues with a 6-3, 6-4 win over [9] Kudermetova!#MubadalaSVC pic.twitter.com/5CyuS4FHmn — wta (@WTA) August 6, 2022



29letá Američanka tak postoupila do svého třetího a dosud největšího finále, prvního mimo antuku. V Bad Gasteinu 2014 a Riu de Janeiro 2016 v něm neuspěla.



O první titul si Rogersová zahraje se světovou dvanáctkou Darjou Kasatkinovou (h2h 1-1), která letos už podruhé našla recept na Paulu Badosaovou ze Španělska. V San José světovou čtyřku porazila 6-2 6-4, přerušila sérii čtyř semifinálových nezdarů a obhájila loňský výsledek. V jubilejním 10. finále bude 25letá rodačka z Toljatti usilovat o první letošní a celkově 5. titul.



"Mám radost. Čeká mě tady druhé finále za sebou, takže je to tady pro mě opravdu výjimečný turnaj," uvedla Kasatkinová, kterou by případný triumf vrátil do Top 10 a zajistil nové maximum (9. místo).

Back-to-back finals in San Jose @DKasatkina holds off Badosa 6-2, 6-4 and will now face Rogers for the title #MubadalaSVC pic.twitter.com/p9ejwidtwr — wta (@WTA) August 7, 2022