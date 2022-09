Rogerův poslední tanec. Federer uzavřel kariéru nevyužitým mečbolem po boku Nadala

24 let rozdával radost svým elegantním tenisem na profesionálním okruhu. Ve dvouhře odehrál přes patnáct stovek zápasů, bezmála 82 procent z nich vyhrál (1251) a žádný nevzdal. Získal 103 titulů - 20 z grandslamů či 6 z Turnaje mistrů. 310 týdnů strávil jako světová jednička, v 36 letech a 320 dnech byl nejstarším mužem v čele žebříčku.



Ani Roger Federer ale věk nezastavil a v 41 letech se rozhodl ukončit kariéru. Pokračovat mu už nedovolilo levé koleno, s nímž byl loni dvakrát na operaci a nepustilo ho vrátit se zpátky do soutěžního módu.



Dát sbohem fanouškům ale chtěl ještě jednou svým uměním na kurtu a pro rozlučku si vybral Laver Cup, u jehož zrodu před pěti lety stál. V Londýně, kde prožil spoustu krásných okamžiků, odehrál poslední zápas kariéry ve čtyřhře po boku Rafaela Nadala. O pět let mladšího Španěla, s nímž se na okruhu střetával 18 let a svedl s nímž svedl spoustu památných tenisových bitev.



Společně se svým rivalem, ale především dobrým kamarádem, uzavřel bohatou knihu tenisového hráče těsnou porážkou. Švýcarsko-španělské duo po napínavé a dramatické koncovce podlehlo 6-4 6-7 a 9-11 v super tie-breaku Američanům Jacku Sockovi s Francesem Tiafoem, když nevyužilo jeden mečbol.



Federerův poslední zápas byl ve znamení častých úsměvů, vtípků, dobré nálady i kvalitního tenisu. V úvodu Švýcar trefil míček skrz mezeru v rohu sítě, což způsobilo úsměvné reakce. Hvězdný tandem zanedlouho získal první set a ve druhém byl po smazání manka brejku celkem třikrát dva míčky od vítězství. Ukončit zápas ale nedokázal a dějství v tie-breaku ztratil.



Rozhodnutí musel přinést super tie-break do deseti bodů. Federer s Nadalem vedli 3-0, ale o náskok rychle přišli. S blížícím koncem zápasu v O2 areně houstla napjatá atmosféra. Většina fanoušků Švýcarovi přála vítěznou rozlučku, ale Američané byli proti.



Ti v posledních výměnách v touze po cenném skalpu a zisku bodu dokonce napálili několik dělových forhendů směrem k soupeřům. Federer se jen stihl otočit zády, Nadal u sítě reflexivně padl k zemi.



Federer mohl udělat za svou kariérou vítěznou tečku, při mečbolu ale zahrál z těžké pozice míček pouze do pásky. O pár desítek vteřin později - 25 minut po londýnské půlnoci - bylo dohráno a tenisový svět slzel. Fanoušci, rodina i tenisoví kolegové věděli, že končí Federerova éra. Éra tenisty, který se nesmazatelně zapsal do historie.

PELA PRIMEIRA VEZ EU TÔ QUE NEM O FEDERER: pic.twitter.com/LordYdAux6 — Break Point (@BreakPointBR) September 23, 2022



"Byla to perfektní cesta. Udělal bych na ní všechno stejně. Dneska mi to přišlo jako oslava. Přesně tak jsem to chtěl," řekl na kurtu Federer, který se bezprostředně po konci utkání objal s Nadalem. Při rozhovoru se neubránil slzám, stejně jako na lavičce jeho španělský spoluhráč. Dojetí neskrývali ani ostatní aktéři a diváci.



"I když je tenis individuální sport, měl jsem u sebe vždycky tým, který cestoval se mnou. Bylo to s nimi úžasné. Díky všem, kteří mi tolik let pomáhali," doplnil Federer, jenž si poté vychutnal oslavného hobla.



Výběr světa dotáhl ztrátu a vyrovnal

Stav zápasu Výběru Evropy s Výběrem světa je tak po pátku nerozhodný 2-2. Dva body v úvodních dvouhrách zajistili výběru kapitána Björna Borga druhý hráč světa Nor Casper Ruud a Řek Stefanos Tsitsipas.



Čtyřiadvacetiletý Ruud zdolal v úvodní dvouhře Jacka Socka za hodinu a devětačtyřicet minut 6-4 5-7 10-7. Tsitsipas poté předčil Argentince Diega Schwartzmana jednoznačně 6-2 6-1. Duel narušil v londýnské O2 areně před startem druhého setu ekologický aktivista, který pronikl na hrací plochu, zapálil zde oheň a strčil do něj pravou ruku.



Zatím jediný bod Výběru světa, který vede jako kapitán John McEnroe, zajistil debutant Alex de Minaur. Australan otočil utkání s domácím Andym Murraym a po dvou a půl hodinách vyhrál 5-7 6-3 10-7.



V každý den turnaje jsou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hraje se na dva vítězné sety a místo třetí sady na řadu přichází super tie-break. V pátek týmy získaly za každý vyhraný zápas bod, v sobotu se bude v každém duelu bojovat o dva body a v neděli o tři.



Laver Cup se koná popáté v historii a zatím pokaždé triumfoval Výběr Evropy. Poprvé slavil v roce 2017 v Praze, následně v Chicagu, Ženevě a vloni v Bostonu po drtivé výhře 14-1.