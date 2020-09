Roland Garros změnilo pravidla testování. Ale co teď já? píše bezmocný Verdasco

Bylo dopředu zřejmé, že uspořádat grandslamový turnaj v novém termínu a za současné koronavirové situace nebude vůbec snadné. A že bez komplikací se to neobejde.



Humbuk je před startem Roland Garros především kolem testů na Covid-19. Kvůli pozitivnímu výsledku nesmělo nastoupit pět tenistů do kvalifikace a Fernando Verdasco přišel o hlavní soutěž.



Bosenský tenista Damir Džumhur hodlá pořadatele žalovat za zmařenou šanci hrát kvalifikaci. O start v hlavní soutěži totiž nesměl bojovat kvůli kontaktu s pozitivně testovaným trenérem. Kouč přitom podle Džumhura nákazu koronavirem už prodělal a jeho test v Paříži byl proto falešně pozitivní. Druhý test mu udělat odmítli.



Podobnou zkušenost má i bývalý sedmý hráč světa Verdasco. Šestatřicetiletý Španěl nemoc Covid-19 prodělal bez symptomů už v srpnu a po karanténě měl opakovaně negativní testy. Po příjezdu do Paříže ale kontrola ukázala opět pozitivní výsledek a organizátoři ho ze soutěže vyřadili.



Pořadatelé pařížského grandslamu mu následně odmítli udělat nový test a frustrovaný Verdasco je za jejich postup při kontrolách tenistů ostře zkritizoval. Ve čtvrtek se na vlastní náklady podrobil dvěma PCR testům a kontrole protilátek, všechny vyšly negativně.



Navíc frustraci 58. hráče světa zvýšila změna pravidel pro testování, kterou pořadatelé v tichosti provedli během pátečního dne. V případě Verdaska ale nic nezměnili.



"K mému rozčarování a frustraci se teď dozvídáme, že Roland Garros včera změnilo pravidla a souhlasí s druhým testem pro ty, co měli pozitivní test. Ale co teď já?" napsal Verdasco v sobotu večer na Twitter.



"Já jsem tuhle příležitost nedostal a do teď nejsou učiněna žádná opatření k nápravě chyby. Jednoduše jsem byl ze soutěže vyloučen. Dnes mi říkají, že pro mě neexistuje žádné řešení. Jsem frustrovaný a bezmocný. Ale dělá Roland Garros něco pro nápravu situace? Ne," dodává hořce zklamaný Verdasco.

RG parte 2 Más tristeza aún !!

So sad !! pic.twitter.com/wDp2uoMKN8 — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) September 26, 2020