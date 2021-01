Rosol v Quimperu skončil v prvním kole. Ve čtyřhře přežil po odvrácení sedmi mečbolů

CHALLENGER QUIMPER - Lukáš Rosol si na halovém challengeru ve francouzském Quimperu první letošní výhru v hlavní soutěži nepřipsal, když podlehl domácímu Mathiasi Bourguemu. Zkušený Čech postoupil alespoň ve čtyřhře s Rakušanem Jurijem Rodionovem poté, co proti nizozemsko-českému duu Arends/Jebavý přežili sedm mečbolů.

Lukáši Rosolovi se v úvodu nové sezony zatím nedaří. Na Australian Open vypadl v úvodním kole kvalifikace a první kolo pro něj bylo konečnou také na challengerech v Istanbulu, kde si alespoň v kvalifikaci připsal první dvě letošní výhry, a Quimperu.



Ve francouzské hale dnes 35letý Čech nestačil na domácího semifinalistu posledních dvou ročníků Mathiase Bourguea. O osm let mladšímu Francouzi podlehl 6-7 4-6, když soupeři nedokázal sebrat ani jeden servis. Jediný brejkbol měl hned v úvodní hře.



Vítězství si Rosol připsal alespoň ve večerní čtyřhře, ve které se představil poprvé po boku jednadvacetiletého Rakušana Jurije Rodionova. I když byli velmi blízko vyřazení, tak nakonec po odvrácení celkem sedmi mečbolů zdolali 4-6 7-6(14) 12-10 nizozemsko-český pár Sander Arends a Roman Jebavý.



196. hráč světa Rosol ve Francii zůstane i v nadcházejících dvou týdnech. Nejprve ho čeká druhý díl turnaje v Quimperu, následně se přesune do Cherbourgu.



Bourgue si o postup do čtvrtfinále zahraje s druhým nasazeným Sebastianem Kordou. Dvacetiletý Američan, jenž si v úvodu sezony zahrál finále na turnaji ATP v Delray Beach, v Quimperu odstartoval vydřenou výhrou, když domácího Tristana Lamasineho zdolal až po odvrácení mečbolu a více než dvou a půl hodinách boje 7-6 4-6 7-6.