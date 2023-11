Rozladěná Vondroušová prohrála i s Jabeurovou, dveře do semifinále ale zabouchnuté nemá

TURNAJ MISTRYŇ - Markéta Vondroušová (24) při premiéře na Turnaji mistryň prohrála 0:2 na sety i své druhé utkání a v mexickém Cancúnu spílala na šílenou kvalitu kurtu i silný vítr. Tunisance Ons Jabeurové (29) v repríze wimbledonského finále podlehla 4:6, 3:6, stále má však před posledním duelem ve skupině proti Američance Coco Gauffové (19) teoretickou šanci postoupit do semifinále. Naději jí dala předchozí výhra Polky Igy Šwiatekové (22) právě na Gauffovou.

Vondroušová – Jabeurová 4:6, 4:6

Markéta Vondroušová přišla o více než polovinu loňské sezony kvůli operaci zápěstí a v jejím závěru se rozehrávala na menších turnajích ITF či WTA 125k.

Jen o dvanáct měsíců později si čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova odbývá debut na prestižním Turnaji mistryň. I když se během roku 2023 dostala jen dvakrát přes čtvrtfinále, předváděla po celou sezonu stabilní výkony, do historie se zapsala jako vítězka Wimbledonu a zajistila si start na akci pro nejúspěšnější hráčky uplynulé sezony.

V mexickém Cancúnu ale stále čeká na první vítězství i získaný set. Po světové dvojce Ize Šwiatekové neuspěla ani proti sedmé hráčce světa Ons Jabeurové, Tunisanka ji porazila 6:4, 6:4, 'pomstila se' za tři letošní porážky včetně té ve finále Wimbledonu a vzájemnou bilanci vyrovnala na 4:4.

Turning the tables @ons_jabeur avenges this year's Wimbledon final by defeating Vondrousova 6-4, 6-3 in Cancun.#WTAFinals pic.twitter.com/UiYe8I3QnB — wta (@WTA) November 2, 2023

Zatímco v prvním vystoupení proti Šwiatekové v úvodu neudržela vedení 5:2 s dvěma brejky v zádech, proti Tunisance od začátku marně dotahovala a ani jednou se nedostala do vedení o jediný game.

Vondroušová nezačala duel v silném větru nejlépe a přišla o dvě ze tří úvodních her na servisu. Za stavu 2:3 a 0:15 si podvrtla kotník na pravé noze. Pokračovala sice bez omezení, nedařilo se ji už ale soupeřku znovu brejknout. V deváté hře česká tenistka odvrátila tři setboly, vzápětí ale při servisu Jabeurové nevyužila brejkbol a Tunisanka získala set ve svůj prospěch.

Také v úvodu druhého setu smazala Vondroušová manko 0:2, nadále se však nemohla opřít o servis. Od stavu 3:3 prohrála svěřenkyně trenéra Jana Hernycha zbývající tři gamy a Jabeurové proměnila při podání české tenistky druhý mečbol. Vondroušová doplatila v utkání také na 11 dvojchyb.

"Strašné, šílené to je. Ten kurt je fakt šílený a vítr byl také. Jsem ráda, že to skončilo a mohu jít pryč," řekla Radiožurnálu Sport Vondroušová. "Jsem zdravá, ale je to fakt hrůza. Jsem ráda, že mě čeká poslední zápas a jedeme pryč," doplnila.

Naděje na postup žije

V závěrečném utkání skupiny Chetumal Vondroušová narazí na Coco Gauffovou. K zachování naděje by musela vyhrát 2:0 na sety a doufat, že Jabeurová prohraje stejným poměrem s Polkou Igou Šwiatekovou a bude mít v poměru s Jabeurovou a Gauffovou nejlepší poměr vyhraných a prohraných gamů.

"Šance na postup je malá. Ještě to nějak odehraju. Budu se snažit vyhrát. Tady je to ale dost těžké. Uvidíme," doplnila Vondroušová.

Šwiateková – Gauffová 6:0, 7:5

Ani dosud neporažená bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Šwiateková, která i druhé soupeřce nadělila kanára a stále neprohrála ani set, nemá stoprocentně jistý postup.

Dvaadvacetiletá Polka si ve středu poradila s o tři roky mladší Američankou Gauffovou 6:0, 7:5 a vyhrála devátý z deseti vzájemných soubojů.

A statement victory @iga_swiatek gets past Gauff and is still unbeaten in the Chetumal Group!#WTAFinals pic.twitter.com/z9i7I1xFk9 — wta (@WTA) November 1, 2023

Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková začala proti Gauffové tak, jako skončila v úvodním duelu s Vondroušovou - kanárem. Ve druhém setu Američanka hru vyrovnala a měla dvakrát výhodu brejku. Závěr sady však Gauffová nezvládla. Za stavu 5:4 a 15:0 udělala čtyři dvojchyby, o vedení přišla a do konce zápasu už získala pouze jediný fiftýn.

Šwiateková si před Turnajem mistryň zvedla sebevědomí triumfem v Pekingu a nyní natáhla svou neporazitelnost na osm utkání. Letos soupeřkám nadělila už 22 kanárů a vyhrála 58 z 59 zápasů, v nichž získala první set. Zároveň drží šanci na zakončení sezony na postu světové jedničky.

Celková dotace turnaje činí devět milionů dolarů (přes 211 milionů korun), neporažená vítězka si může na konto připsat přes tři miliony. Turnaj se hraje na tvrdém povrchu, finále se uskuteční v neděli 5. listopadu.

Výsledky Turnaje misstryň v Cancúnu