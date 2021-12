Rubljov je pátým nakaženým účastníkem exhibice v Abú Zabí

Po miniturnaji v Abú Zabí měli pozitivní výsledek testu na covid-19 Španěl Rafael Nadal, Kanaďan Denis Shapovalov, švýcarská olympijská vítězka Belinda Bencicová a Tunisanka Ons Džabúrová. Senzační šampionka US Open Emma Raducanuová se nakazila už před cestou do SAE a akce se nezúčastnila. Pozitivní test měl také Nadalův kouč Carlos Moya.

Čtyřiadvacetiletý Rubljov ve finále World Tennis Championship 18. prosince porazil Andyho Murrayho a nyní na Twitteru uvedl, že je s drobnými příznaky v izolaci v Barceloně. "Jak víte, jsem plně očkovaný a připravoval jsem se na turnaje - ATP Cup a Australian Open. Nyní se musím zotavit a odcestuju do Melbourne až poté, co to bude pro všechny bezpečné," napsal.

Úvodní grandslam sezony začne v Melbourne Parku 17. ledna. Rubljov je společně s Daniilem Medveděvem oporou ruského týmu, jenž letos ovládl obě týmové soutěže ATP Cup a Davis Cup. Členem ruského výběru měl být moskevský rodák i na blížícím se třetím ročníku ATP Cupu.