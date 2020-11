Rubljov letos jako první získal 5. titul a poprvé si zahraje na Turnaji mistrů

Andrej Rubljov v lednu vyhrál během dvou týdnů turnaje na tvrdém povrchu v Dauhá a Adelaide a do ještě lepší formy se dostal po koronavirové pauze. Na grandslamech v New Yorku i Paříži došel do čtvrtfinále a k tomu přidal své dosud nejcennější triumfy na turnajích ATP 500 v Hamburku, v Petrohradu a ve Vídni.



Tento týden v rakouské metropoli 23letý Rus uspěl v silné konkurenci. Sám se o vyřazení favorita postaral ve čtvrtfinále, v němž porazil domácího obhájce titulu a světovou trojku Dominica Thiema. Dva soupeři mu vzdali a v dnešním finále potvrdil papírové předpoklady proti Lorenzu Sonegovi.



Rubljov si s o dva roky starším Italem, který ve čtvrtfinále šokoval výhrou nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem a hrál ve svém největší finále, odvrátil oba brejkboly a zvítězil 6-4 6-4.



"Je to pro mě speciální turnaj, protože moje babička byla Rakušanka, takže mám rakouskou krev. Opravdu si tohoto titulu moc vážím," řekl Rubljov poté, co získal trofej a šek na 105.240 eur (2,87 milionu korun).







Soutěží Rubljov prošel bez ztráty setu (stejně jako v lednu v Dauhá) a zároveň bez jediného zaváhání v celkově 38 gamech při svém podání. To se naposledy povedlo Alexi de Minaurovi loni v Atlantě.

Zajímavost: Posledním Rusem, který vyhrál 5 turnajů během jedné sezony, byl v roce 2009 Nikolaj Davyděnko. Ten k tomu tehdy potřeboval 23 startů, sezonu zakončil triumfem na Turnaji mistrů. Rubljov letos odehrál zatím jen 12 turnajů.



Rubljov vyhrál už šesté finále v řadě, v celkově 9. finále získal 7. titul. V letošní sezoně, která byla na téměř půl roku přerušená kvůli pandemii koronaviru, triumfoval popáté, což se nikomu nepodařilo. Čtyři tituly získal první hráč světa Djokovič, ostatní tenisté mají maximálně dva tituly.



Pouze Juan Martín del Potro dokázal během jedné sezony (od roku 2009) vyhrát čtyři turnaje ATP 500. Rubljov se se třemi triumfy připojil do společnosti Rogera Federera, Djokoviče, Andyho Murrayho, Davida Ferrera a Thiema.

andrey #rublev won his 3rd 500 tournament in a season. the only player, since the 2009, when new tournament labels was introduced, who won more in a season was del potro in 2013 (4). but remember this is a halved season pic.twitter.com/RLSoCEu8ll — Luca Brancher (@LucaBeck) November 1, 2020



Letošní zápasovou bilanci si Rubljov vylepšil na 39 výher a 7 porážek, v počtu vítězných zápasů se tak vyrovnal nejlepšímu Djokovičovi (39-3). Překonat ho může už příští týden na Masters 1000 v Paříži, pokud porazí Poláka Huberta Hurkacze, nebo moldavského lucky losera Radu Albota. Srb totiž ve francouzské metropoli nestartuje.



Z posledních 20 zápasů Rubljov prohrál pouze se Stefanosem Tsitsipasem ve čtvrtfinále Roland Garros.



Rubljov má jistou premiéru na Turnaji mistrů

Skvělými výkony si dnes definitivně zajistil premiérovou účast na Turnaji mistrů, na který se kvalifikoval jako pátý Rus. Letos se na něm představí společně s krajanem Daniilem Medveděvem.



Kromě Rusů mají start v Londýně jistý Djokovič, Nadal, Thiem, Tsitsipas a Alexander Zverev. Poslední postupovou příčku drží Diego Schwartzman, který má více než čtyřsetbodový náskok na dalšího v pořadí Mattea Berrettiniho. Pozici druhého náhradníka aktuálně drží Denis Shapovalov.



"Jsem šťastný, že jsem tady získal titul a zahraju si v Londýně. Moc se na to těším. Stále je spousta věcí, které musím zlepšit. A Turnaj mistrů bude ideální výzvou, která mi ukáže, na čem přesně musím zapracovat, abych mohl konkurovat těm nejlepším tenistům," řekl Rubljov.



Pětadvacetiletý Sonego dnes zůstal těsně pod vrcholem na turnaji, do něhož se původně ani nekvalifikoval. Turínský rodák se dostal do hlavní soutěže až jako lucky loser po odhlášení Diega Schwartzmana. Finále hrál teprve potřetí v kariéře, jediný titul získal loni na trávě v turecké Antalye.



"Tohle byl jeden z nejlepších turnajů sezony. Bylo pro mě úžasné se dostat do finále. A i když jsem prohrál, užil jsem si ho," nesmutnil Sonego, jenž si z Vídně odváží premiérový skalp hráče Top 10. A hned světové jedničky.



Ve světovém žebříčku Sonego vyletí na 32. místo a o deset pozic tak vylepší své dosavadní maximum. Na povedený turnaj se pokusí navázat příští týden na Masters v Paříži, kde ho v prvním kole čeká Kazach Aleksandr Bublik.



Čtyřhru ve Vídni vyhráli už potřetí Lukasz Kubot a Marcelo Melo. V již čtvrtém finále za posledních šest let polsko-brazilský pár zdolal 7-6 7-5 britskou dvojici Jamie Murray a Neil Skupski a v pořadí pro Turnaj mistrů se posunul na poslední postupovou příčku těsně za své dnešní soupeře.