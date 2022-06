Rubljov na trávě začal porážkou s Basilašvilim a neobhájí v Halle loňské finále

Andrej Rubljov letos triumfoval v hale, na venkovních betonech i antuce, ale vstup do travnaté části roku se mu nepovedl. Čtyřiadvacetiletý Rus v Halle vypadl hned v prvním kole po porážce 6-7(1) 4-6 s Nikolozem Basilašvilim, kterého v tomto dějišti vyřadil loni v semifinále.

Favorizovaný osmý hráč světa sice do utkání vstoupil brejkem, nicméně o pár chvil později prohrával už 2-5. Odvrácení setbolu ani srovnání skóre na 6-6 mu nepomohlo, ve zkrácené hře uhrál jediný bod a ve druhé sadě na returnu získal jen pět fiftýnů.

Basilašvili, jenž absolvuje už 17. letošní turnaj, bude usilovat o teprve druhou vítěznou sérii a třetí čtvrtfinálovou účast v aktuálním roce. O postup mezi nejlepší osmičku zabojuje proti domácímu Oscarovi Ottemu, či Miomirovi Kecmanovičovi.

Revenge over Rublev @nikolozbasilash defeats 2021 runner-up Rublev 7-6 6-4 at @ATPHalle!



