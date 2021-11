Rubljov na Turnaji mistrů překvapil skvělým výkonem a výhrou nad Tsitsipasem

Andrej Rubljov měl v první polovině sezony velmi dobrou formu, postupně ale jeho výkony slábly. Na třinácti z posledních čtrnácti turnajů ztroskotal na hráči mimo Top 20, tři ze čtyř posledních porážek utrpěl dokonce s tenisty mimo Top 50. A to se mu předtím v období od srpna 2019 do září 2021 stalo jen jednou.



Na Turnaj mistrů ale dorazil úplně jiný Rubljov. Ve svém prvním vystoupení předvedl skvělý výkon proti bezradnému Stefanosi Tsitsipasovi, kterému nenabídl ani jeden brejkbol a zvítězil 6-4 6-4.



Statistiky zápasu

Tsitsipas - Rubljov 12 esa 9 2 dvojchyby 3 63 %

1. podání 'in' 68 %

68 %

úsp. 1. podání 90 %

50 %

úsp. 2. podání 32 %

27 winnery 27 27 nevyn. chyby 13 11/17 hra na síti 9/11 0/0 brejkboly 5/7 63 celkem bodů 72 čas: 1:31

24letý Rus měl duel pod kontrolou a především v úvodním setu byl při svém podání takřka bezchybný. O rok mladšímu Řekovi pomohl jen 13 nevynucenými chybami a po hodině a půl proměnil s pomocí 'prasátka' první mečbol.



"Mám ze své hry skvělý pocit. Tohle jsou ty momenty, kvůli kterým tady jsem. Kvůli tomu trénuju, abych hrál takový tenis pro diváky a užil si to. Dnes jsem předvedl to nejlepší a jsem za to moc rád," pochvaloval si očividně spokojený Rubljov, kterému po celý zápas fungoval servis.



"Když funguje podání, je to vždy klíčové. Ale dnes jsem také skvěle returnoval a celkově jsme odehrál výborný zápas. Po prvním zápasu bych neměl dělat velké závěry, protože je před námi ještě týden turnaje. Ale dnes se to opravdu povedlo a já doufám, že v tom budu pokračovat," dodal ruský tenista, který vyrovnal vzájemnou bilanci na 5-5.







Rubljov hraje na Turnaji mistrů podruhé, loni skončil ve skupině s bilancí 1-2. V příštím zápase vyzve největšího favorita Srba Novaka Djokoviče. Šestinásobný šampion si v odpoledním duelu poradil s Norem Casperem Ruudem.



23letý Tsitsipas, který před dvěma týdny vzdal kvůli bolestem pravé paže zápas na Masters 1000 v Paříži, z posledních pěti zápasů počtvrté prohrál a značně si zkomplikoval cestu do semifinále. Ve středu se řecký šampion z roku 2019 utká s Ruudem.