Rubljov urval osmifinálovou řežbu s Bublikem, v koncovce se blýskl parádním úderem

Andrej Rubljov si postup do svého prvního čtvrtfinále ve Wimbledonu pořádně zkomplikoval. Sedmý hráč světa byl už ve třetí sadě dva míčky od vítězství a ve čtvrtém setu nevyužil dva mečboly a nedotáhl vedení v tie-breaku. Osm zápasů neporaženého Alexandera Bublika, jemuž oplatil prohru z finále generálky v Halle, nakonec zdolal až v rozhodujícím dějství.

"V každém setu jsem měl šance. Na jeden mečbol ale vytáhl dělový servis (druhé podání rychlostí 215 kilometrů za hodinu) a také na druhý dobře zaservíroval. Abych nevybuchl, říkal jsem si, že musím hrát dál a budu mít ještě aspoň jednu možnost." V utkání trefil 20 es, soupeř 39, a předvedl neskutečný úder z obrany. "Tolik štěstí asi nikdo nikdy neměl. Nemyslím si, že to někdy zopakuju," vtipkoval.

"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! #Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8