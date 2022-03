Rubljov vyhrál 11. zápas v řadě a překonal své maximum v Indian Wells

Sedmý hráč světa Andrej Rubljov v únoru vyhrál během dvou týdnů halový turnaj ATP 250 v Marseille a venkovní akci ATP 500 a nyní se na vítězné vlně veze i na podniku ATP Masters 1000 v Indian Wells.



V Kalifornii poprvé přešel brány třetího kola. Po výhře nad Němcem Dominicem Koepferem si poradil ve dvou setech i s domácím Francesem Tiafoem. Příliš chybujícího Američana přehrál 6-3 6-4 a oplatil mu vyřazení z loňského US Open.



"Hrát proti Francesovi není snadné, takže jsem rád, že jsem to dnes zvládl a poprvé tu postoupil do čtvrtého kola," řekl 24letý Rubljov, který amerického vrstevníka přestřílel na vítězné údery 19-12 a udělal výrazně méně nevynucených chyb (12-23).



V osmifinále se již 11 zápasů neporažený Rubljov utká s Polákem Hubertem Hurkaczem (h2h 1-2), kterého minulý měsíc v Dubaji udolal v tie-breaku třetího setu.



Světová desítka Hurkacz v Indian Wells startuje potřetí a dosud nechyběl ve čtvrtfinále. Letos ho od místa mezi osmičkou nejlepších dělí jediná výhry poté, co zdolal 7-6 6-3 Američana Steva Johnsona.







Své maximum v Indian Wells překonal krátce před Rubljovem také šestý hráč světa Matteo Berrettini, který ve třetím kole porazil 6-4 7-5 Jihoafričana Lloyda Harrise. V osmifinále se italský tenista utká se Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0).



Loňský semifinalista Grigor Dimitrov přehrál 6-3 6-4 Kazacha Alexandera Bublika a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2. O první sérii tří výher právě od loňského Indian Wells, které se výjimečně konalo až v říjnu, se bulharský tenista utká s domácím Johnem Isnerem (h2h 2-1).



Alex de Minaur porazil 7-6 6-4 domácího Tommyho Paula a obhájil loňské osmifinále. O první čtvrtfinále na turnajích Masters 1000 si třiadvacetiletý Australan zahraje s loňským semifinalistou Američanem Taylorem Fritzem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 4-1, ale poslední duel na loňském US Open prohrál.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

úterní výsledky (15. 03. 2022) • Dvouhra - 3. kolo • Berrettini (6-It.) - Harris (30-JAR) 6-4 7-5 Rubljov (7-Rus.) - Tiafoe (28-USA) 6-3 6-4 Hurkacz (11-Pol.) - Johnson (USA) 7-6(7) 6-3 Fritz (20-USA) - Munar (Šp.) 6-4 2-6 7-6(2) Isner (23-USA) - Schwartzman (14-Arg.) 7-5 6-3 De Minaur (29-Austr.) - Paul (USA) 7-6(2) 6-4 Dimitrov (33-Bulh.) - Bublik (31-Kaz.) 6-3 6-4 Kecmanovič (Srb.) - Van de Zandschulp (Niz.) 7-6(3) 7-5