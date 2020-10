Ruka nevydržela. Osmnáctiletý Musetti vzdal své první semifinále na okruhu ATP

Lorenzo Musetti se po srpnovém restartu sezony představil v rozmezí dvou měsíců na 7 turnajích a odehrál na nich 26 zápasů. Nemusel přitom opustit svou rodnou zemi. Kromě pěti challengerů se zúčastnil i dvou akcí ATP a během krátké doby se dokázal dostat do povědomí tenisových fanoušků.



Poprvé vítěz loňského Australian Open juniorů významně plnil titulní strany tenisových serverů před čtyřmi týdny, kdy na Masters 1000 v Římě prošel kvalifikací a přes hvězdné duo Stan Wawrinka a Kei Nišikori se dostal do osmifinále. Hned v následujícím týdnu ve Forli navíc získal svůj první titul z challengeru.



Tento týden už jako tenista druhé světové stovky a hráč s výrazně zkráceným účesem dostal příležitost zahrát si na divokou kartu na novém turnaji ATP na Sardinii a svou šanci proměnil v životní výsledek.



Osmnáctiletý Musetti postupně porazil zkušeného uruguayského antukáře Pabla Cuevase, krajana Andreu Pellegriniho, v pátek ve svém prvním čtvrtfinále na okruhu ATP neztratil set ani s Němcem Yannickem Hanfmannem a dnes si jako nejmladší v tomto roce zahrál semifinále.



Italský mladík, který se stal prvním semifinalistou turnaje ATP narozeným v roce 2002, v něm začal proti o sedm let staršímu Srbovi Laslu Djeremu výborně a snadno vyhrál první set. Jenže pak si zřejmě vybrala svou daň zvýšená zátěž v dospělém tenisu.



Musettiho totiž čím dál více začaly limitovat bolesti v oblasti pravého předloktí. Druhý set ztratil a ve třetím už byla bolest tak silná, že nedokázal udeřit raketou do míčku. Po pětiminutovém ošetření za stavu 6-2, 2-6 a 1-4 ještě zkusil jednu výměnu, ale pokračovat nemohl a vzdal.

Italian teenager Lorenzo Musetti retires down 1-4 in the 3rd to Djere. Had his forearm/elbow area worked on during an MTO but was wincing with pain. Good run to the Sardinia semis as a WC. pic.twitter.com/H0AJ1hkfEt