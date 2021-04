Rumunka Cirsteaová v Istanbulu porazila jedničku Mertensovou a po 13 letech slaví triumf

Sorana Cirsteaová si v pouhých 17 letech zahrála své první finále (v Budapešti 2007). Už v 18 letech dokonce slavila premiérový triumf, když v říjnu 2008 triumfovala na tvrdém povrchu v uzbeckém Taškentu.



Od té doby se ve světovém žebříčku vyšplhala na 21. místo a během kariéry si připsala celkem 16 skalpů hráček Top 10, jenže další úspěchy v podobě turnajových vítězstvích na okruhu WTA jí unikaly.



Od roku 2008 se pouze dvakrát dostala do finále a obě prohrála (Toronto 2013, Taškent 2019).



13 let dlouhé čekání na titul ukončila až dnes na antuce v Istanbulu, kde z pozice nenasazené hráčky neztratila ani set. 31letá Rumunka dnes ve svém celkově 5. finále porazila 6-1 7-6 turnajovou jedničku Elise Mertensovou z Belgie, s níž neztratila set ani ve třetím vzájemném střetnutí.

