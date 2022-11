Rune v Paříži vyřadil už čtyři hráče Top 10! 19letý Dán zastavil i 16 zápasů neporaženého Augera-Aliassimea

Holger Rune se na podzimních halových turnajích v Evropě rozehrál do skvělé formy. Během šesti týdnů startuje na čtvrtém turnaji a opět nechybí ve finále. Navíc mezitím dva týdny nehrál kvůli bolestem kolena.



Po bulharské Sofii, švédském Stockholmu, kde získal druhý titul, a švýcarské Basileji, kde si zahrál první finále na turnaji ATP 500, si nejsledovanější poslední zápas na turnaji zahraje i na prestižním podniku ATP Masters 1000 v Paříži.



Teprve 19letý Dán přitom už v prvním kole čelil proti bývalé světové trojce a trojnásobnému grandslamovému šampionovi Stanu Wawrinkovi třem mečbolům. Všechny však zlikvidoval a od té chvíle vyhrál už 10 setů v řadě.



V posledních čtyřech dnech se nesklonil ani před uměním čtyř členů Top 10. Po Poláku Hubertu Hurkaczovi (10. v ATP), Andreji Rubljovovi (9.) a Carlosi Alcarazovi (1.), proti kterému zaznamenal životní skalp, si poradil i s rozjetým Félixem Augerem-Aliassimem.



Rune o tři roky staršímu Kanaďanovi, který v přechozích třech týdnech získal tři tituly a neprohrál 16 zápasů v řadě, nenabídl ani jeden brejkbol. Po necelé hodině a půl ho přehrál 6-4 6-2 a oplatil mu šest dní starou porážku z finále v Basileji.







Svěřenec Patricka Mouratogloua vyhrál 18. z posledních 20 zápasů a do finále postoupil popáté v kariéře, z toho na čtvrté akci po sobě. Vůbec poprvé se mu to povedlo na turnaji Masters 1000, na nichž až dosud nebyl nikdy ani v osmifinále. Kromě Stockholmu má také trofej z antuky v Mnichově, kde slavil letos na jaře.



Ve světovém žebříčku si dánský mladík zajistil posun už na 12. místo, v případě triumfu by se dokonce vyhoupl mezi deset nejlepších tenistů světa.



Auger-Aliassime si na rozdíl od svého přemožitele musí na své první finále na turnajích Masters 1000 počkat. Těšit se však může na premiérový start na Turnaji mistrů, který v Turíně startuje už za osm dní.



I v nedělním finále bude Rune čelit hráči Top 10. Narazí buď na šestinásobného šampiona Srba Novaka Djokoviče, nebo Řeka Stefanose Tsitsipase.



Rune se může stát prvním teenagerem od roku 1988, který vyhraje pařížský Masters 1000. Naposledy se to povedlo tehdy osmnáctiletému Borisi Beckerovi.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 6.008.725 eur

sobotní výsledky (05. 11. 2022) • Dvouhra - semifinále • 16:30 | Djokovič (6-Srb.) - Tsitsipas (5-Řec.) Rune (Dán.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) 6-4 6-2