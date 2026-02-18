Ruská kometa slaví jubilejní výhru a napodobila legendy. V Dubaji vykročila za obhajobou titulu
Cristianová – Andrejevová 5:7, 3:6
Nestává se často, aby hráčka na tisícovce začínala až osmifinálovým duelem. Andrejevová si však s touto neobvyklou situací dokázala poradit. Rozjetou Rumunku Cristianovou přehrála ve dvou setech, i přestože nepodala svůj nejlepší výkon.
"Moje hra dnes zdaleka nebyla perfektní, ale jsem ráda, že z kurtu odcházím jako vítězka," komentovala ruská teenagerka. Poděkovala také publiku, které jí k výhře podle jejích slov velmi pomohlo. "Velmi jsem se těšila až se sem vrátím a budu tu znovu hrát," dodala.
V Dubaji hraje poprvé v kariéře v roli obhájkyně titulu, podařilo se jí prodloužit zdejší vítěznou sérii a na tisícovkách slavila už jubilejní 40. výhru. Dosažením tohoto milníku se stala teprve pátou hráčkou, které se to povedlo před oslavením 19. narozenin. Přidala se tak k legendám jako jsou Maria Šarapovová, Martina Hingisová, Jennifer Capriatiová a Anna Kurnikovová.
Nasazenou pětku, která zde loni vyřadila i nejlepší hráčky světa jako Igu Šwiatekovou či Jelenu Rybakinovou, ve čtvrtfinále čeká turnajová dvojka Amanda Anisimovová. Američance se pokusí oplatit loňskou porážku z Miami, kde s ní padla ve třech setech.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Tipněte si kolik titulů vyhrála Kurnikova
Naopak tam vůbec nenajdete ty nejúspěšnější
U mužů Chang vyhrál v 17 jako nejmladší GS a tím svůj účet uzavřel