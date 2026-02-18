Ruská kometa slaví jubilejní výhru a napodobila legendy. V Dubaji vykročila za obhajobou titulu

WTA DUBAJ - Mirra Andrejevová (18) na podniku WTA 1000 v Dubaji měla na úvod volný los a ve druhém kole jí ještě před zápasem odstoupila Darja Kasatkinová. Ruska tak do turnaje vstoupila až osmifinálovým duelem proti Jaqueline Cristianové. Rozjetou Rumunku porazila 7:5, 6:3, připsala si 40. vítězství na takto prestižních akcích a vykročila za obhajobou loňského titulu. Nasazenou pětku ve čtvrtfinále čeká Amanda Anisimovová.
Mirra Andrejevová v Dubaji pokračuje v obhajobě titulu (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Cristianová – Andrejevová 5:7, 3:6

Nestává se často, aby hráčka na tisícovce začínala až osmifinálovým duelem. Andrejevová si však s touto neobvyklou situací dokázala poradit. Rozjetou Rumunku Cristianovou přehrála ve dvou setech, i přestože nepodala svůj nejlepší výkon.

"Moje hra dnes zdaleka nebyla perfektní, ale jsem ráda, že z kurtu odcházím jako vítězka," komentovala ruská teenagerka. Poděkovala také publiku, které jí k výhře podle jejích slov velmi pomohlo. "Velmi jsem se těšila až se sem vrátím a budu tu znovu hrát," dodala.

V Dubaji hraje poprvé v kariéře v roli obhájkyně titulu, podařilo se jí prodloužit zdejší vítěznou sérii a na tisícovkách slavila už jubilejní 40. výhru. Dosažením tohoto milníku se stala teprve pátou hráčkou, které se to povedlo před oslavením 19. narozenin. Přidala se tak k legendám jako jsou Maria Šarapovová, Martina Hingisová, Jennifer Capriatiová a Anna Kurnikovová.

Nasazenou pětku, která zde loni vyřadila i nejlepší hráčky světa jako Igu Šwiatekovou či Jelenu Rybakinovou, ve čtvrtfinále čeká turnajová dvojka Amanda Anisimovová. Američance se pokusí oplatit loňskou porážku z Miami, kde s ní padla ve třech setech.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
paddy
18.02.2026 13:20
Tabulka názorně ukazuje, že úspěchy v brzkém věku nemusí nic znamenat.
Tipněte si kolik titulů vyhrála Kurnikova smile
Naopak tam vůbec nenajdete ty nejúspěšnější

U mužů Chang vyhrál v 17 jako nejmladší GS a tím svůj účet uzavřel smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.02.2026 13:43
Kurnikova přece nikdy nebyla žádný talent, ta měla úspěchy jen jako modelka, ne? A taky měla úspěchy ve svých falešných vyfotoshopovaných fotkách. Pokus o vtip.
3ryba16
18.02.2026 13:07
Se mi zdá, že je tady nějak překometováno. Myslel jsem, že kometa se objeví, zazáří a zmizí. Ale třeba právě 'UŠATKA' už září jaksi přesčas?! Jestli ona náhodou nechce zářit co nejdéle - že by jako hvězda?!
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.02.2026 13:11
Je to pravda. Mohly by se jim dávat přívlastky pro lepší rozlišení, když jich je tolik. Andreeva by byla ušatá kometa, Hunter Storm by byla ušatá nekometa, Antonín Zápotocký by byl ušatá netenisová nekometa.
Krisboy
18.02.2026 13:06
Další kometa
Kapitan_Teplak
18.02.2026 13:39
Já když tu vidím tohle slovo v titulku, tak jde na mě commův reflex
tommr
18.02.2026 13:00
Andreeva i Anisimova postoupily do osmifinále po jedné výhře! V prvním kole měly obě volný los a ve druhém oběma soupeřky vzdaly (Kasatkina resp. Krejčíková) ...
Alexandris
18.02.2026 13:31
