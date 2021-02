Ruské překvapení: Grandslamový debutant Karacev zametl i se Schwartzmanem a má první skalp hráče Top 10

Aslan Karacev se teprve po loňském srpnovém restartu sezony dostal do podvědomí širšího spektra tenisových fanoušků. Povedlo se mu to během antukových challengerů v Česku, kde si zahrál finále na Štvanici a na Žižkově a v Ostravě si došel pro své nejcennější tituly.



Do sezony 2021 tak vstoupil už jako 112. hráč světa a v 27 letech měl před sebou nové výzvy.



Ještě nikdy totiž nehrál na grandslamu. Nikdy nečelil hráči Top 10. A nikdy neporazil hráče Top 40.



A tak se vydal do katarského Dauhá na kvalifikaci Australian Open. Tříkolovým sítem prošel a mohl se vydat směr Melbourne za svou premiérou v hlavní soutěži grandslamového turnaje.



I když po příletu do Austrálie strávil dva týdny v přísné karanténě bez možnosti opustit pokoj a neodehrál žádný přípravný turnaj, vůbec mu to však neuškodilo.



V dosavadních třech zápasech neztratil ani set. Poprvé vyhrál tři zápasy po sobě proti hráčům elitní stovky a dominoval ve svém prvním střetnutí s členem Top 10-



V pondělí ve své grandslamové premiéře Karacev vyhrál 6-3 6-3 6-4 nad Italem Gianlucou Magerem, následně rozdrtil 6-0 6-1 6-0 Bělorusa Jegora Gerasimova a dnes ve třetím kole překvapil vítězstvím 6-3 6-3 6-3 nad světovou devítkou Diegem Schwartzmanem.



"Je to neskutečné, co v posledních měsících prožívám. Ještě v loni v létě by mě něco takového ani nenapadlo. Teď si užívám svůj první grandslam a budu pokračovat i v druhém týdnu. Je to jako sen," radoval se Karacev, který si zajistil premiérový posun do Top 100.



O postup do čtvrtfinále si rodák z Vladikavkazu zahraje s Felixem Augerem-Aliassimem (h2h 1-1), jenž rovněž neztratil ještě ani set. Dnes si 20letý Kanaďan poradil 7-5 7-5 6-3 s o rok starším krajanem Denisem Shapovalovem a vyrovnal své grandslamové maximum z loňského US Open.



Mezi šestnáctku nejlepších teoreticky mohou postoupit čtyři ruští tenisté. V sobotu se na Karaceva pokusí navázat jeho krajané Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a Karen Chačanov.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

pondělní výsledky (12. 02. 2021) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) 7-6(1) 6-4 po druhém setu Thiem (3-Rak.) - Kyrgios (Austr.) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4 A. Zverev (6-Něm.) - Mannarino (32-Fr.) 6-3 6-3 6-1 Karacev (Rus.) - Schwartzman (8-Arg.) 6-3 6-3 6-3 Auger-Aliassime (20-Kan.) - Shapovalov (11-Kan.) 7-5 7-5 6-3 Raonic (14-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 7-6(2) 5-7 6-2 6-2 Dimitrov (18-Bulh.) - Carreño (15-Šp.) 6-0 1-0 / skreč C. Lajovič (23-Srb.) - Martínez (Šp.) 6-7(6) 7-5 6-1 6-4