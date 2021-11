Rusko ve čtyřhře rozhodlo o vyřazení španělských obhájců titulu a postupu Srbů

Obhájci titulu z roku 2019 Španělé nepostoupili na finálovém turnaji Davisova poháru do vyřazovací fáze. Rozhodla o tom jejich porážka s Ruskem 1-2 na závěr skupinové fáze.



V klíčové čtyřhře v Madridu domácí dvojice Marcel Granollers a Feliciano López nedotáhla do úspěšného konce zápas proti Aslanu Karacevovi a Andreji Rubljovovi a prohrála 6-4 2-6 4-6. Domácím hráčům nepomohla ani nečekaná výhra čtyřicetiletého Lópeze nad světovou pětkou Rubljovem v úvodní dvouhře.



Rusové ovládli skupinu A a pomohli do čtvrtfinále Srbům s prvním hráčem světa Novakem Djokovičem, kteří společně se Švédy díky lepší celkové bilanci oproti Španělům prošli do vyřazovací fáze ze druhých míst.



Srbové skončili ve skupině F za Němci, z prvních míst postoupili také Chorvaté, Italové, Kazaši a Britové, kteří ovládli "českou" skupinu v Innsbrucku.



Čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie - Chorvatsko (29. listopadu v Turíně), Velká Británie - Německo (30. listopadu v Innsbrucku), Srbsko - Kazachstán (1. prosince v Madridu) a Rusko - Švédsko (2. prosince v Madridu).



Madrid bude dějištěm obou semifinále a finále, které je na programu v neděli 5. prosince.

