Ruud ani podruhé v Buenos Aires nenašel přemožitele. Ve finále zdolal domácího Schwartzmana

Osmý hráč světa Casper Ruud v úvodu sezony startoval pouze na ATP Cupu v Sydney. V Melbourne si totiž při jednom z tréninků poranil kotník a přišel o Australian Open.



Po více než měsíci od posledního zápasu se na kurty vrátil v argentinském Buenos Aires, kde svůj jediný start v roce 2020 proměnil premiérový titul na okruhu ATP. A triumfovat dokázal i letos.



Nejvýše nasazený Nor na své první antukové akci od loňského French Open prošel do finále bez ztráty setu. Poprvé zaváhal až dnes proti domácímu Diegu Schwartzmanovi, byť měl v úvodní sadě setbol. Vývoj ale otočil a po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil 5-7 6-2 6-3.



"Před dvěma lety jsem tady prožil krásný týden. Poprvé jsem tady vyhrál turnaj ATP a nikdy na ten pocit nezapomenu. Jsem rád, že jsem se letos mohl vrátit a podařilo se mi vítězství zopakovat. Asi jsem tady moc fanouškům radost neudělal, ale i tak děkuju za podporu, kterou jsem cítil," řekl Ruud, přemožitel tří Argentinců.



23letý Ruud si v osmém vzájemném střetnutí se Schwartzmanem připsal teprve třetí výhru. Svou finálovou bilanci na vylepšil na 7-2, šest titulů získal na antuce. Šest titulů slavil během uplynulých devíti měsíců.

