Ruud je bez formy. Daniel mu utekl z mečbolů a poprvé porazil hráče Top 10

Casper Ruud si loni zahrál finále na Roland Garros, US Open či Turnaji mistrů a přestože dosud nevyhrál turnaj vyšší kategorie než ATP 250, vyšplhal se na post světové dvojky.



Jenže během zimní pauzy o formu přišel. Letos odehrál sedm zápasů a přestože byl většinou výrazným papírovým favoritem, zvítězit dokázal jen třikrát. Porážky utrpěl s Matteem Berrettinim, Laslem Djerem, Jensonem Brooksbym a naposledy dokonce s aktuálně až 125. hráčem světa Tarem Danielem.



V mexickém Acapulcu podlehl po tříhodinovém boji i vinou 46 nevynucených chyb japonskému kvalifikantovi 5-7 6-2 6-7, když ve třetím setu za stavu 6-5 nevyužil dva mečboly. Daniel si tak ve 30 letech připsal svůj první skalp hráče Top 10, člena elitní dvacítky porazil počtvrté. Z pohledu zvučnosti jména je jeho nejcennějším skalpem výhra nad Novakem Djokovičem (Indian Wells 2018).



"Myslím, že dnešní výhru jsem si uhrál sám. Když jsem porazil Djokoviče, tak jsem moc dobře nehrál. Ale tentokrát jsem cítil, že hraju tenis na opravdu vysoké úrovni. Byla to fyzicky náročná bitva ve skvělé atmosféře. Jsem moc šťastný, že jsem vyhrál," radoval se Daniel, jehož žebříčkovým maximem je 64. místo.



Daniel si v minulosti v Acapulcu zahrál dvakrát a pokaždé jako lucky loser vypadl v 1. kole. Letos do Mexika dorazil s bilancí 2-4, během ár dní ji však otočil do pozitivních čísel na 6-4.



"Vždycky jsem tu bojoval s podmínkami, protože je tu horko a dusno. Ale tvrdě jsem pracoval na své fyzické kondici i mentální odolnosti, abych se vyrovnal s fyzickým utrpěním. Rozhodně se to vyplatilo, když jsem tu dokázal porazit takového soupeře," pochvaloval si Daniel.







Ve čtvrtfinále se Daniel utká s Alexem de Minaurem (h2h 0-1), s nímž před pěti letech na US Open uhrál jen tři gamy. Australský tenista ve druhém kole deklasoval 6-1 6-0 Itala Jacopa Berrettiniho, jenž debutoval v hlavní soutěži turnaje ATP.



Naopak nezaváhal jeho slavnější bratr Matteo Berrettini. Bývalý finalista Wimbledonu si poradil 6-3 6-3 s lucky loserem Eliasem Ymerem ze Švédska.



O postup do semifinále se Berrettini utká s Holgerem Runem. Čtvrtý nasazený Dán, jenž hraje poprvé od skreče v Rotterdamu (zápěstí), ztratil pouhé dva gamy s Portugalcem Nunem Borgesem.



Šestou výhru v řadě si připsal Taylor Fritz. Třetí nasazený Američan porazil 6-4 6-4 Kanaďana Denise Shapovalova, s nímž si v 9. vzájemném střetnutí poradil teprve potřetí.



"Jsem spokojený s tím, jak jsem dnes hrál v důležitých výměnách. Byl jsem hodně agresivní. Nemám to úplně v lásce hrát velké body bez rizika. Cítím se opravdu dobře, když hraju agresivně a využívám své šance," komentoval pátý hráč světa Fritz.



Ve čtvrtfinále se utká s Francesem Tiafoem, který zastavil španělského veterána Feliciana Lópeze.





• ATP 500 ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 2.178.980 dolarů

středeční výsledky (01. 03. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Daniel (Jap.) - Ruud (2-Nor.) 7-5 2-6 7-6(5) Fritz (3-USA) - Shapovalov (Kan.) 6-4 6-4 Rune (4-Dán.) - Borges (Portug.) 6-0 6-2 Tiafoe (6-USA) - López (Šp.) 6-2 7-6(6) Paul (7-USA) - Mmoh (USA) 6-4 2-2 skreč M. De Minaur (8-Austr.) - J. Berrettini (It.) 6-1 6-0 M. Berrettini (It.) - E. Ymer (Švéd.) 6-3 6-3 McDonald (USA) - Nakashima (USA) 6-2 6-0