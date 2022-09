Ruud je prvním finalistou US Open a možná bude novou světovou jedničkou

US OPEN - Casper Ruud přetavil i své druhé grandslamové čtvrtfinále v postup do finále. Třiadvacetiletý Nor na US Open přehrál Karena Chačanova, který se na majorech mezi nejlepší kvarteto dostal poprvé. Dnešní vítězství mu bude stačit k posunu na post světové jedničky, pokud Carlos Alcaraz ve druhém semifinále neporazí Francese Tiafoea.