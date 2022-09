Ruud nepovolil Berrettinimu jediný set a postupem do finále si může zajistit post světové jedničky

Casper Ruud byl dlouho a možná stále někým je považován za antukového specialistu. Rodák z Osla však od začátku loňské sezony učinil obrovský progres na betonech. Loni si zahrál čtvrtfinále na turnajích Masters v Torontu a Cincinnati, v San Diegu získal svůj první titul mimo antukové dvorce a hrál semifinále Turnaje mistrů. Letos má na kontě finále na Masters v Miami, semifinále na akci stejné kategorie v Montréalu a předevčírem se stal prvním norským čtvrtfinalistou US Open.

Ve Flushing Meadows si po cestě do svého druhého čtvrtfinále na grandslamech postupně poradil s Kylem Edmundem, Timem van Rijthovenem, Tommym Paulem a lucky loserem Corentinem Moutetem. A v dnešním souboji přehrál 6-1 6-4 7-6(4) bývalého semifinalistu Mattea Berrettiniho.

Aktuálně sedmý hráč světa v první půlce utkání naprosto dominoval a rychle se dostal do vedení 6-1 5-1, na kontě měl jednociferný počet nevynucených chyb. Pak ale začal kazit více a Berrettini se dostal do hry. Druhou sadu sice na druhý pokus dopodával, ovšem ve třetím dějství pustil Itala do vedení 4-1 a 5-2. Na servisu odvrátil dva setboly, skóre nakonec srovnal a v tie-breaku měl jasně navrch.

Ruud tak zvládl i své druhé čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky. Na letošním French Open to dokonce dotáhl až do finále, v němž ho zastavil Rafael Nadal. V New Yorku dál bojuje o post světové jedničky, ze kterého může sesadit Daniila Medveděva.

Stačit by mu k tomu mohla už jen výhra nad Nickem Kyrgiosem, nebo Karenem Chačanovem, pokud Carlos Alcaraz nepostoupí do nedělního finále. "Možnost stát se světovou jedničkou mě ještě o trochu více motivuje. Pochopitelně bych toho rád dosáhl," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

UPDATED #1 SCENARIOS



Nadal #1 if:

- Both Ruud and Alcaraz fail to reach the final;



Alcaraz #1 if:

- He wins the title;

- He loses in the final to someone not named Ruud;



Ruud #1 if:

- He wins the title;

- He loses in the final to someone not name Alcaraz;