Ruud se jako první Nor kvalifikoval na Turnaj mistrů

22letý Casper Ruud si postupem do čtvrtfinále halového turnaje Masters 1000 v Paříži definitivně zajistil premiérový start na Turnaji mistrů, na který se kvalifikoval jako první Nor v historii. Poslední volné místo drží Polák Hubert Hurkacz.

Casper Ruud letos vyhrál pět podniků ATP 250, víc titulů nikdo nemá. Po triumfech na oblíbeně antuce v Ženevě, Bastadu, Gstaadu a Kitzbühelu si před měsícem v San Diegu připsal první turnajové vítězství na tvrdém povrchu, na kterém předtím nebyl nikdy ani v semifinále.



Na velkých turnajích zatím na finále čeká. Na grandslamu si maximum vytvořil postupem do osmifinále Australian Open. Na akcích Masters 1000 byl nejdál v semifinále a to na antukách v Monte Carlu a Madridu.



Tento týden na halovém Masters v Paříži je ve čtvrtfinále po hladkých výhrách nad Kazachem Alexanderem Bublikem a Američanem Marcosem Gironem. Dnešním vítězstvím se jako první Nor kvalifikoval na Turnaji mistrů.



"Radost je vidět na mé tváři. je to pro mě neskutečný rok se skvělým vyvrcholením. Teď si poslední týdny mohu užívat, v poslední době to pro mě bylo trochu svazující," řekl rodák z Osla.

Před Ruudem si start na Turnaji mistrů zajistili Srb Novak Djokovič, Rusové Daniil Medveděv a Andrej Rubljov, Řek Stefanos Tsitsipas a Ital Matteo Berrettini.



Poslední volnou pozici obsadí druhý nováček. Už zítra může slavit Hubert Hurkacz, pokud v Paříži porazí Australana Jamese Duckwortha a postoupí do semifinále. V opačném případě by se rozhodlo příští týden ve Stockholmu, šanci dostat se před Poláka by měli Ital Jannik Sinner a Brit Cameron Norrie.



Akce pro osm nejlepších tenistů sezony je na programu od 14. do 21. listopadu. V předchozích 12 letech závěrečný vrchol sezony hostila londýnská O2 Arena, nyní je na řadě nové dějiště Turín, kde se bude hrát minimálně do roku 2025.