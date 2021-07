Ruud triumfem v Bastadu překonal svého otce, i třetí trofej má z antuky

Casper Ruud potřeboval odehrát jen tři zápasy a na kurtech dohromady strávil pouhé čtyři hodiny. Coby nasazená jednička měl v úvodním kole volno, poté smetl vítěze juniorky French Open z roku 2019 a bývalou juniorskou světovou jedničku Holgera Runeho, čtvrtfinále hrát po odstoupení Henriho Laaksonena nemusel, ve svém již pátém semifinále v řadě na antukových akcích ATP nedal šanci Robertovi Carballésovi a v dnešním finále přehrál Federica Coríu.

Aktuálně 16. hráč světa sice v každém setu jednou přišel o podání, nicméně vždy v situaci, kdy vedl o dva brejky. V osmé hře druhé sady na servisu nevyužil tři mečboly, hned v následujícím gamu však uspěl.

Champion Casper @CasperRuud98 wins in his first Bastad Final, defeating Coria 6-3 6-2 at the #NordeaOpen pic.twitter.com/LLwd1cbC1s